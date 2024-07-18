18 июля 2024, 14:06

Признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку

Global Look Press
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Признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других стран американский сенатор Роберт Менендес сообщил окружению о намерении уйти в отставку. Его слова привел телеканал Fox News.

Уход с поста сенатора положит конец практически 30-летней политической карьере Менендеса в конгрессе, где он занимал высокие посты много лет.

Сенатор отрицает вину по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, но у Менендеса есть возможность подать апелляцию.

Ранее известного своей антироссийской позицией Менендеса признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и препятствовании правосудию с использованием электронных средств связи. Его отстранили с поста председателя международного комитета сената, но он продолжал деятельность в верхней палате конгресса.

Во время обысков у Менендеса нашли наличность на 500 тысяч долларов и три килограмма золота. СМИ называли сенатора автором всех антироссийских санкций.

США Отставки Коррупция
18 июля 2024, 13:39
Раскрыт радикальный план Трампа по реформе финансовой системы США
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов пойти на ослабление курса доллара для увеличения экспорта американских товаров в другие страны. Это приведет к необратимым последствиям для экономики страны и всей мировой финансовой системы, указали в материале The New York Times.

Журналисты напомнили, что Трамп заявлял о необходимости ослабления доллара еще в 2019 году, когда находился на посту президента, объяснив это тем, что американские компании Caterpillar и Boeing с трудом выдерживают конкуренцию.

О том, что Трамп не отказался от своих планов, по мнению журналистов, свидетельствует его выбор Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента, который придерживается аналогичных взглядов.

В прошлом году на заседании Сената Вэнс после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявил, что статус доллара, как мировой резервной валюты привел к его использованию многими финансовыми регуляторами мира «Я изучаю американскую экономику и вижу наше массовое потребление в основном бесполезного импорта, с одной стороны, и нашу опустошенную промышленную базу - с другой, я задаюсь вопросом, влияет ли статус резервной валюты на нашу экономику в целом», - заявил Вэнс.

Как именно Трамп намерен ослаблять доллар, пока не ясно. У будущего главы Минфина США есть два пути: скупать иностранную валюту или заставить ФРС включить печатный станок. Эксперты отметили, что девальвация доллара с одновременным повышением пошлин приведет к шоку экономики и резкому взлету цен на все товары.

При этом еще в марте этого года Трамп критиковал администрацию Байдена за «инфляционное разрушение экономики США». Ситуацию с ростом цен он включил в число проблем, среди которых - ослабление внешней политики страны, а также новый миграционный кризис. По словам Трампа, за четыре года США из великой страны превратилась в мировое посмешище.

США Доллары США Дональд Трамп Экономика
18 июля 2024, 13:15
Маск пожаловался Шольцу на шутку немецкого комика о покушении на Трампа
Global Look Press
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Выступление немецкого комика Себастьяна Хотца на государственной радиостанции «Радио Берлина и Бранденбурга» с шуткой, в которой он одобрил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, вызвало возмущение американского предпринимателя Илона Маска. На своей странице в социальной сети X он призвал канцлера Германии Олафа Шольца ответить за слова артиста.

Маск добавил, что ему также не понравилась фраза Хотца о своей смерти.

«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Что это было?» - написал владелец социальной сети и отметил аккаунт Шольца.

Пресс-служба немецкого канцлера и он сам пока никак не ответили на заявление Маска.

Американский предприниматель сделал крупное пожертвование в предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа сразу после несостоявшегося покушения.

Также он раскритиковал действия Секретной службы США, которая допустила проникновение стрелка н а предвыборный митинг в Пенсильвании.

Маск пожелал получившему ранение уха Трампу скорейшего выздоровления и еще раз выразил ему слова поддержки на выборах.

Германия США Дональд Трамп Илон Маск Олаф Шольц Покушение на Дональда Трампа
18 июля 2024, 12:24
Угрозы нет. В Кремле успокоили Евросоюз
РИА «Новости»
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Россия не несет никакой угрозы для стран Европейского союза. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Россия не представляет и не представляла ни для кого в Евросоюзе никакой угрозы. На Украине мы защищаем свои интересы», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России оценил идею председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу создания оборонного союза в ЕС.

«Видимо, госпожа фон дер Ляйен сообщила о смене приоритетов и придании сообществу военной окраски», - добавил он.

Ранее Песков заявил, что для Европы наступили далеко не лучшие времена , по его словам, континент буквально «трещит по швам и повторение истории неизбежно». Также пресс-секретарь Путина отмечал, что у России есть все возможности, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.

Кремль Дмитрий Песков Евросоюз
18 июля 2024, 11:37
«Хуже времени быть не может». Ковид у Байдена разозлил демократов
Global Look Press
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Соратники президента США Джо Байдена сочли крайне несвоевременным заражение политика коронавирусом. О недовольстве в стане демократов из-за COVID-19 сообщила газета Politico.

«Хуже времени для этого быть не может», - заметил в комментарии изданию один из членов партии на условиях анонимности.

По его мнению, случившееся «напоминает всем, сколько лет Джо Байдену». Авторы публикации подчеркнули, что заражение президента коронавирусом стало несвоевременным для демократов, поскольку партия и так обеспокоена его предвыборной кампанией на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Журналисты не исключили, что случившееся также способно увеличить обеспокоенность сторонников Байдена по поводу его возраста, здоровья и выносливости. Это может усилить напряженную обстановку в Демпартии с учетом призывов к Байдену выбыть из президентской гонки.

США Коронавирус в США Джо Байден

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