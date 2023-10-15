«Признанный лидер». Путин рассказал о крепкой дружбе с Си Цзиньпином

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«Он [Си Цзиньпин] не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей», - указал Путин.

По словам президента России, данные черты характера отличают китайского лидера от «временщиков», которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке.

«Конечно, председатель [КНР] Си Цзиньпин - совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер», - добавил Путин.

Российски лидер подчеркнул, что всегда остается уверенным в том, что договоренности с китайской стороной будут исполняться.

Путин отметил, что встречался с Си Цзиньпином более 40 раз, и у него осталось много приятных воспоминаний. Он вспомнил совместную поездку с китайским коллегой в Санкт-Петербург в июне 2019 года, где они вместе поднялись на борт крейсера «Аврора» и катались по Неве.

«Очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной такой, доброжелательной атмосфере с ним говорили», - уточнил Путин.

Также президент РФ высказался о визите Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года, подчеркнув, что это имело серьезное значение для развития отношений обеих стран.

«Я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена», - резюмировал российский лидер.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что в октябре Путин планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР. Основной темой визита станет сотрудничество двух стран в рамках формата «Один пояс - один путь».