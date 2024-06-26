Признание в шпионаже в обмен на свободу. Ассанжа отпустили домой

Журналист сделал признание во время слушаний в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) в рамках сделки с США, которая обеспечила ему получение свободы.

По данным Associated Press , сделка позволит ему вернуться в Австралию и избежать заключения в американской тюрьме. Для Минюста США быстрое завершение дела также «является определенной победой».

По данным The Guardian , судья несколько раз уточнял, что никто не пытался заставить Ассанжа признать себя виновным. Также основателя WikiLeaks обязали уничтожить чувствительную для Соединенных Штатов информацию.

Ранее Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после его согласия частично признать свою вину.