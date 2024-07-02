Всемирный банк в своей классификации перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это подтвердило провал антироссийских санкций.

«Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», - иронично отметил дипломат.

Ранее Всемирный банк опубликовал в своем блоге материал о распределении государств по уровню дохода на 2024 финансовый год , в котором отмечается, что в 2023 валовый национальный доход на душу населения в РФ составил 14 250 долларов. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составил 12 830 долларов.

В конце мая глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза , отметив, что это факт, а не политическое заявление.