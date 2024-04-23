Признаки госизмены увидели в объединении оппозиции Молдавии

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Созданный бывшим молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором политический блок «Победа» для определения единого кандидата на президентских выборах попадает под статью о государственной измене. Как сообщил сайт Noi , с таким заявлением выступил генеральный прокурор республики Ион Мунтяну.

Он подчеркнул, что подобные объединения несут угрозу безопасности государства и являются очередным «проявлением преступной группировки „Шор“».

«Состав преступления для статьи об „измене“ также рассматривается», - заявил Мунтяну.

Генеральный прокурор Молдавии добавил, что ведомство внимательно следит за действиями опального экс-политика и его сторонников, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

Илан Шор в Молдавии проходит обвиняемым по уголовному делу о выводе из банковской системе республики одного миллиарда долларов. В Молдавии предприниматель не живет с 2017 года. В прошлом году Шора заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

О создании нового политического блока «Победа» Шор объявил на съезде оппозиционных молдавских политиков и общественников, который прошел в Москве в минувшее воскресенье, 21 апреля.

Принимавшая участие во встрече глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что объединенная оппозиция выставит единого кандидата на президентских выборах , которые пройдут осенью.

У вернувшихся в республику после поездки в Москву оппозиционеров молдавские силовики провели обыски. Некоторых политиков и общественников задержали в аэропорту Кишинева.