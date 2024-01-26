Признак конца света. Кроваво-красный напугал жителей Британии

Читайте нас в:

«Признак конца света? <…> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», - сказано в материале.

Из-за случившегося уже начали разбирательство.

Ранее в небе над Японией обнаружили неизвестный «огненный шар». Необычное явление заметили рано утром. Как заявил куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии, после странного феномена в некоторых районах услышали звуки взрыва. Это может указывать на падение метеорита.

Как сообщал сайт kp.ru, большая часть россиян не верит в сверхъестественные силы. По мнению скептиков, мистикой интересуются только нерелигиозные люди.

В городе Бирмингем в Великобритании нашли ручей кроваво-красного цвета. Как отметили в Daily Mail , местные жители увидели в этом признак конца света.