26 января 2024, 05:28

Признак конца света. Кроваво-красный напугал жителей Британии

Freepik
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В городе Бирмингем в Великобритании нашли ручей кроваво-красного цвета. Как отметили в Daily Mail, местные жители увидели в этом признак конца света.

«Признак конца света? <…> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», - сказано в материале.

Из-за случившегося уже начали разбирательство.

Ранее в небе над Японией обнаружили неизвестный «огненный шар». Необычное явление заметили рано утром. Как заявил куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии, после странного феномена в некоторых районах услышали звуки взрыва. Это может указывать на падение метеорита.

Как сообщал сайт kp.ru, большая часть россиян не верит в сверхъестественные силы. По мнению скептиков, мистикой интересуются только нерелигиозные люди.

В городе Бирмингем в Великобритании нашли ручей кроваво-красного цвета. Как отметили в Daily Mail , местные жители увидели в этом признак конца света.

Великобритания
26 января 2024, 06:19
Ирак подтвердил России согласие США вывести войска
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Вывод американских войск из Ирака займет от пары месяцев до нескольких лет, а может состояться лишь формально. Иракские дипломаты подтвердили согласие США свернуть группировку, сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям - к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», - сказал он.

По словам Александра Лаврентьева, США согласились вывести свои войска с территории Ирака. Однако это займет некоторое время - спецпред заявил, что от одного-двух месяцев, как в Афганистане , до нескольких лет. Собеседник агентства допустил, что фактически американские силы смогут остаться в Афганистане, но в другом статусе - офицеров заменят частные военные компании.

Представители Ирака заявили спецпреду, что правительство способно поддерживать порядок почти на всей территории страны. Александр Лаврентьев уточнил, что эту задачу поручат силам безопасности и подразделениям вооруженных сил.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что коалиционное присутствие войск в Ираке заменят на двустороннее сотрудничество в области безопасности. Численность американской группировки составляла 2,5 тысячи военнослужащих.

США Россия Ирак
26 января 2024, 04:36
Госдеп США назвал очень талантливым экономическое руководство в России
РИА «Новости»
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Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».

«Российское экономическое руководство очень талантливо», - заявил он.

О’Брайен отметил, что Россия легко справляется с санкциями Запада.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в государстве инфляция находится под контролем. По его словам, в России отыграли падение ВВП, экономика страны устойчиво функционирует.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Министерства экономического развития и Центробанка.

Издание Politico присудило статус «разрушитель года» главе Центробанка Эльвире Набиуллине. Такое звание она получила из-за кредитной политики Банка России, благодаря которой страна не ощутила санкционного давления. Сама Набиуллина отмечала, что ей сложно комментировать это событие.

Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».

США Госдеп США Россия Запад Центробанк Инфляция
26 января 2024, 03:47
Разведка США признала, что Россия нашла «ахиллесову пяту» американской армии
Pixabay
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Россия выяснила, что космические спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой Вооруженных сил США. Об этом в эфире Fox News рассказала экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Бывшая сотрудница разведки отметила, что Россия и Китай четверть века наблюдали за тактикой военных США в зонах конфликтов. Таким образом они вычислили слабое место американской армии.

«Они узнали, что обширный космический потенциал США - это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него», - заявила Коффлер.

«Противники» США поняли, что американцы полностью зависят от спутников и в гражданской жизни, отметила экс-разведчица. Коффлер заявила, что «звездные войны» пtрестали быть гипотетической формой конфликта.

Против России сегодня работают более 400 спутников НАТО, действуют они в интересах ВСУ. Из них 70 являются военными официально.

Разведка США Военные Космические спутники Россия Армия
26 января 2024, 03:32
Нарышкин рассказал о подготовке Западом украинских ДРГ против АЭС в России
РИА «Новости»
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Спецслужбы Запада занимаются подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций на АЭС в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», - отметил Нарышкин.

В октябре прошлого года стало известно, что силовики предотвратили нападения на объекты атомной инфраструктуры России. Тогда Нарышкин заявил, что украинские ДРГ подготовили западные спецслужбы. Целью нападений могли стать Смоленская, Курская и Запорожская атомные электростанции.

Директор ФСБ России Александр Бортников напомнил, что в августе 2023 года правоохранители задержали участников ДРГ Украины. Затем выяснилось, что за планирование их операций отвечали сотрудники спецназа ВС Великобритании.

Разведка Россия Запад АЭС Запорожская АЭС

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