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Обращение украинского лидера к Грузии является признаком агонии, которую испытывает киевский режим, заявил политик. По его мнению, идеология украинского фашизма стала основной причиной, по которой тысячи осетин сражаются в зоне спецоперации.

«Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир», - подчеркнул Гаглоев.

Ранее Зеленский призвал грузинские власти восстановить свою территориальную целостностью путем открытия второго фронта в Закавказье. Такие действия якобы укрепят общую безопасность в Европе, заявил президент Украины.