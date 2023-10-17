Признак агонии. В Южной Осетии оценили призыв Зеленского открыть второй фронт в Закавказье
Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье прокомментировал глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Его слова привело РИА «Новости».
Обращение украинского лидера к Грузии является признаком агонии, которую испытывает киевский режим, заявил политик. По его мнению, идеология украинского фашизма стала основной причиной, по которой тысячи осетин сражаются в зоне спецоперации.
«Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир», - подчеркнул Гаглоев.
Ранее Зеленский призвал грузинские власти восстановить свою территориальную целостностью путем открытия второго фронта в Закавказье. Такие действия якобы укрепят общую безопасность в Европе, заявил президент Украины.