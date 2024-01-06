06 января 2024, 04:22

«Привет из рая». Голливудский актер Оливер написал жуткий пост за три дня до гибели

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Звезда голливудских фильмов «Спиди Гонщик» и «Валькирия» опубликовал незадолго до своей гибели в авиакатастрофе «жуткий пост» в социальных сетях. Об этом сообщило издание New York Post.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», - написал актер за три дня до своей гибели.

Небольшой самолет, в котором находился Оливер, упал у берегов Карибского острова, сообщило издание TMZ. Вместе с ним погибли его дочери, а также пилот Роберт Сакс. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако не успели никого спасти.

Ранее Teleram-канал РИА «Новости» опубликовал кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором находился актер со своими детьми. На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Актер запомнился поклонникам и другими картинами. Он также снялся в фильмах «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалах «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.

Смертность ДТП Голливуд Соцсети Актеры
06 января 2024, 05:14
Садовник заявил, что принц Эндрю неделями «получал массажи» у Эпштейна
РИА «Новости»
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Брат действующего короля Карла III принц Эндрю частенько гостил у миллиардера Джеффри Эпштейна и задерживался там неделями. Об этом рассказал садовник финансиста Хуан Алесси в ходе допроса. Его слова передало издание Daily Mail.

По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи». Однажды дом финансиста посетила и супруга принца, но задерживаться там на ночь не стала.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. В списке фигурантов дела оказались многие политики и знаменитости. Например, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп , певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Также из рассекреченных материалов следует, что Билл Клинтон в 2011 году угрожал редакции американского журнала The Vanity Fair , пытаясь остановить серию публикаций о продаже Эпштейном детей в сексуальное рабство.

Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании предъявления обвинений. По официальной версии, он покончил с собой.

США Суд Дети Нью-Йорк Педофилы Дональд Трамп Джеффри Эпштейн
06 января 2024, 04:24
Байден подверг Трампа критике за восхищение Путиным
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Американский президент Джо Байден возмутился тем, что бывший глава США Дональд Трамп восхищается лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Байден сделал такое заявление во время выступления в штате Пенсильвания в годовщину штурма Капитолия, который состоялся в январе 2021 года.

«Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить», - отметил президент США.

Он вспомнил и о словах Трампа по поводу писем от главы КНДР Ким Чен Ына, которые тот называл «любовными посланиями». Байдена возмутила такая характеристика. По его мнению, подобные высказывания оскорбительны для американских военных.

Незадолго до этого Байден словесно уколол Трампа, заявив, что во время своего президентства тот смотрел на внутренние проблемы США по телевизору из Овального кабинета. При этом Овальный кабинет действующий президент назвал «своим», что возмутило американцев , которые считают его достоянием народа.

Трамп не остается в долгу и тоже регулярно критикует Байдена. В одном из интервью он назвал его «мошенником» и «негодяем» , удивившись тому, что его оппонент не может и двух слов связать.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден
06 января 2024, 04:00
Франция побила рекорд по банкротству предприятий за последние 6 лет
РИА «Новости»
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Свыше 55 тысяч французских предприятий закрылись в 2023 году, что является максимальным показателем с 2017 года. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Банка Франции.

«Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», - заявили в докладе.

В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях с численностью сотрудников до 250 человек. При этом крупные компании тоже пострадали - в прошлом году их обанкротилось на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

В отчете отметили, что предприятия обанкротились, в том числе из-за роста цен на энергетику и увеличения процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования компаний.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальных сетях, что французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. По его словам, в стране произошел «резкий крах производства» и чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против РФ, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм».

Банки Рекорды Запад Франция Экономика
06 января 2024, 03:46
Трамп пообещал построить «мир через силу» в случае победы на выборах
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал восстановить мир на планете «через силу» в случае победы на предстоящих выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», - заявил Трамп.

Он выступил перед сторонниками в штате Айова, которым рассказал, что его преемник Джо Байден - угроза для демократии в стране. Кроме того, нынешний американский лидер настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином.

По мнению Трампа, только он способен предотвратить Третью мировую войну, угроза которой уже нависла над человечеством. Остальные кандидаты на президентских выборах, на его взгляд, с этой задачей не справятся.

До этого Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Его адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Ранее издание Politico опубликовало список потенциальных «черных лебедей» президентской кампании в США в 2024 году, который включил в себя различное множество сбоев и катастроф, природного и техногенного характера, а также контакты с инопланетной цивилизацией, глобальный конфликт и цифровой апокалипсис.

США Планета Земля Дональд Трамп Выборы президента США

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