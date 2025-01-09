Притязания Трампа на Гренландию назвали вопросом двусторонних отношений

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«Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами», - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия очень внимательно наблюдает за «достаточно драматическим развитием ситуации».

Ранее Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Жители острова заявили, что не хотят «новой колониальной державы» в лице США. Однако гренландцы понимают, что не смогут самостоятельно позаботиться о обороне.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на желание Трампа «переделать мир» , присоединив к США Гренландию и «деревенскую Канаду».