Присутствие в парламенте Канады ветерана СС осудили в Германии

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«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады», - указал дипломат.

По его словам, немецкий посол вместе с коллегами из стран G7 не знали о присутствии Хунки в зале парламента.

«Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», - подчеркнул представитель МИД Германии.

Он добавил, что канадская сторона должна полностью прояснить обстоятельства случившегося, а спикер Палаты общин парламента страны Энтони Рота уже подал в отставку.

Ранее он принес извинения за произошедшее.

В свою очередь члены канадского парламента поддержали предложение осудить нацизм во всех его формах и выразили солидарность со всеми пострадавшими от него в прошлом и настоящем.

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