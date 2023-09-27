Присутствие в парламенте Канады ветерана СС осудили в Германии
Скандал с чествованием в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, служившего в СС «Галиция», стал крайне неприемлемым. Посла ФРГ заранее не поставили в известность о присутствии ветерана в зале, заявил официальный представитель МИД Германии на брифинге в Берлине. Его процитировал ТАСС.
«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады», - указал дипломат.
По его словам, немецкий посол вместе с коллегами из стран G7 не знали о присутствии Хунки в зале парламента.
«Могу сказать, что об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», - подчеркнул представитель МИД Германии.
Он добавил, что канадская сторона должна полностью прояснить обстоятельства случившегося, а спикер Палаты общин парламента страны Энтони Рота уже подал в отставку.
Ранее он принес извинения за произошедшее.
В свою очередь члены канадского парламента поддержали предложение осудить нацизм во всех его формах и выразили солидарность со всеми пострадавшими от него в прошлом и настоящем.
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