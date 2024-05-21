Присутствие главы МИД Ирана Абдоллахияна на борту Раиси назвали случайным

Газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности уточнила, что незадолго до объявления полета пассажиров двух вертолетов поменяли.

Министра иностранных дел Ирана Амира Абдолхияна и губернатора Тебриза Малика Рахмети пересадили из второго воздушного судна к Раиси. Также к ним отправили представителя аятоллы в провинции Мухаммеда аль-Хашима.

Авторы материала подчеркнули, что экипаж потерпевшего крушение вертолета составляли военные. При этом на борту работала специальная система, обеспечивающая непрерывность сигнала. Несмотря на это, попавшее в аварию воздушное судно нашли только почти через сутки.

На двух других вертолетах находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш. Оба воздушных судна пролетели свой маршрут без последствий. Журналисты отметили, что это ставит под вопрос версию о плохой погоде, которая привела к крушению президентского борта.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и членами правительства страны потерпел крушение в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности провинции Восточный Азербайджан.

Добравшиеся до места аварии спустя сутки спасатели объявили, что пассажиры и экипаж не выжили. В стране объявили траурные мероприятия по погибшим. Временно исполняющим обязанности президента страны стал первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.