27 января 2024, 12:21

«Пришлось бы делиться властью». Россию никогда не примут в НАТО

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У России никогда не было шансов войти в НАТО, поскольку блок как раз создавался для войны с ней. Об этом «360» рассказал историк Юрий Бондаренко. Он прокомментировал рассекреченную информацию о том, что в 1994 году Борис Ельцин предлагал тогдашнему лидеру США Биллу Клинтону в случае расширения альянса принять туда РФ в первую очередь.

«Никаких шансов у России войти в блок НАТО не было, поскольку он создавался для войны с Россией, а не для дружбы с ней, в противном случае его бы просто распустили, когда был распущен Варшавский договор. Одно дело - принять небольшие страны, которые можно сбить в одну небольшую стаю и „стричь“ их, и совсем другое - принять Россию. США прекрасно отдавали себе отчет в том, что такие слабые политики, как Ельцин, не всегда будут во главе России и придется делиться властью, если придет сильный. И он пришел», - рассудил историк.

Он добавил, что нынешний накал антироссийской пропаганды намного превысил антисоветскую пропаганду времен СССР.

«Это говорит о том, что целью был не Советский Союз, не борьба с „красной угрозой\", - борьба была против самой России с целью ее разграбления. Тогда это было завуалировано, сейчас открыто признано», - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, суть политики России в том, чтобы создать коалицию стран «консервативных, христианских или по крайней мере любящих и ценящих традиционные отношения». Эксперт выразил уверенность в том, что «многие здравомыслящие люди с Запада», а вслед за ними и целые страны подтянутся к России.

«Победа будет за Россией, совершенно очевидно», - резюмировал историк.

О том, что Россию не собирались принимать в НАТО, поскольку блок создавался «исключительно против Советского Союза», ранее рассказал и военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.

СССР Россия Запад НАТО
27 января 2024, 12:25
«Германия не готова». Писториус сделал громкое заявление о России
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ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова привело издание The Telegraph.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», - подчеркнул он.

Глава ведомства подчеркнул, что больше нельзя испытывать непоколебимую уверенность в том, что в регионе будет царить мир. Роль бундесвера изменилась на фоне вызовов безопасности, с которыми столкнулась Германия и ее союзники по НАТО. Писториус призвал готовиться к противостоянию с «исходящими от России угрозами».

В середине декабря министр допустил, что Европе придется компенсировать Украине недостающую помощь от США, если американцы не смогут договориться о финансировании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс не видит угрозы со стороны России. При этом блок внимательно следит за действиями РФ, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге альянса.

Германия Европа Россия НАТО
27 января 2024, 11:45
Перуанские биологи раскрыли загадку «мумий инопланетян» из пустыни Наска
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Специалисты Национального института судебной медицины и криминалистики Перу выяснили правду о странных останках из пустыни Наска и предоставили подробный отечет. Как оказалось, мумии состоят из фрагментов мелких животных, сообщило РИА «Новости».

Ученые провели рентгенологическое исследование «гуманоидов» и установили, что голова одного из пришельцев - череп млекопитающего, а кости принадлежат птицам.

По словам сотрудника института Флавио Эстрада Морено, кости похожи на черепа ламы или альпаки, которые нередко встречаются на археологических кладбищах перуанских культур. Второй образец из-за шарообразного утолщения живота создавал впечатление беременности, но это был просто камень.

В итоге перуанские ученые, проведя собственное расследование, не нашли признаки пришельцев, но заметили криминальный след. Министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявил, что костные останки доиспанского периода являются музейными экспонатами. В связи с этим возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе.

В сентябре прошлого года журналист и уфолог Хайме Мауссан показал палате депутатов парламента Мексики две мумии из перуанского города Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Всего археологи обнаружили примерно 14 тел.

Ученые Космос Латинская Америка
27 января 2024, 11:28
Галкина не пустили на концерт в Индонезию
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Юмориста Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт. На своей странице в Instagram** артист пожаловался, причиной стало «письмо от правительства» России.

Галкину* одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления, все было в порядке. Однако на паспортном контроле артиста развернули.

«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», - заявил он.

Как писали СМИ, Галкина* задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в «черном списке». Юморист уверенно заявил, что транспортные и пограничные службы недоумевали, чем он заслужил «такую честь». Тем не менее в ситуации разбираться никто не стал. Галкин* пожаловался, что Индонезии проще выполнить просьбу России, чем решить вопрос.

Галкин* уже не в первый раз сталкивается с отменой своих концертов. Ранее его выступление не состоялось в Паттайе и Пхукете из-за жестких высказываний юмориста на тему политики.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

** Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Концерты Индонезия Россия Максим Галкин
27 января 2024, 10:54
ЕС предупредили о вреде евро из-за кражи прибыли от российских активов
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Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро — привлекательность валюты может снизиться. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, сообщила газета Financial Times.

Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро - привлекательность валюты может снизиться. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, сообщила газета Financial Times.

Он предупредил, что юань уже стал популярнее евро в качестве мировой валюты. По мнению Панетты, изъятие активов РФ будет способствовать повышению уровня валютной конкуренции.

«Международные отношения - часть „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», - указал президент Банка Италии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил о скором завершении работы над использованием замороженных активов России. По его словам, до середины февраля Евросоюз договорится об изъятии доходов от блокированных российских ресурсов.

Блогер «Голос Мордора» прокомментировал ситуацию и высказал мнение, что страны Европы боятся непредсказуемых последствий кражи активов. Из-за изъятия российских ресурсов ЕС может потерять доходы от денег из Китая, Индии и арабских государств.

Евро Италия Банки Россия Евросоюз Экономика

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