«Пришлось бы делиться властью». Россию никогда не примут в НАТО

«Никаких шансов у России войти в блок НАТО не было, поскольку он создавался для войны с Россией, а не для дружбы с ней, в противном случае его бы просто распустили, когда был распущен Варшавский договор. Одно дело - принять небольшие страны, которые можно сбить в одну небольшую стаю и „стричь“ их, и совсем другое - принять Россию. США прекрасно отдавали себе отчет в том, что такие слабые политики, как Ельцин, не всегда будут во главе России и придется делиться властью, если придет сильный. И он пришел», - рассудил историк.

Он добавил, что нынешний накал антироссийской пропаганды намного превысил антисоветскую пропаганду времен СССР.

«Это говорит о том, что целью был не Советский Союз, не борьба с „красной угрозой\", - борьба была против самой России с целью ее разграбления. Тогда это было завуалировано, сейчас открыто признано», - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, суть политики России в том, чтобы создать коалицию стран «консервативных, христианских или по крайней мере любящих и ценящих традиционные отношения». Эксперт выразил уверенность в том, что «многие здравомыслящие люди с Запада», а вслед за ними и целые страны подтянутся к России.

«Победа будет за Россией, совершенно очевидно», - резюмировал историк.

О том, что Россию не собирались принимать в НАТО, поскольку блок создавался «исключительно против Советского Союза», ранее рассказал и военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.