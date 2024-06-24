Он предположил, что цифры растущего товарооборота двух стран стали для немецкого министра «полным откровением». По словам Пушкова, Хабек вместе со своей партией «Зеленых» уже проиграл выборы в Европарламент и продолжает «нести чушь».

«Он, видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем и пришел в ужас», - указал сенатор.

Пушков добавил, что вице-канцлер уже сильно ударил по экономике своей страны, из-за которой ФРГ теперь можно сравнить с «больным человеком Европы». Он добавил, что требования Хабека к Китаю не принесут никакого результата, сообщили «Известия».

Ранее вице-канцлер ФРГ прибыл в Пекин для переговоров с официальными лицами. Он отметил, что разрыв торговых связей Китая с Россией положительно скажется на сотрудничестве с Германией.