09 ноября 2024, 03:43

«Пришел конец». В Германии сочли переизбрание Трампа фатальным для Запада

Unsplash
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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен», - заявил журналист Дирк Курбювайт.

Страны Запада лишились общих ценностей, единый либерально-демократический блок перестал существовать. В Европе произошли разногласия, правые пришли к власти в Германии, Франции и Италии.

О том, что настала эпоха кардинальных перемен , заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, каким должен стать многополярный мир.

Международные отношения Европа Дональд Трамп Запад НАТО История
09 ноября 2024, 02:06
МУС проведет расследование против своего прокурора
РИА «Новости»
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Международный уголовный суд (МУС) проведет расследование деятельности своего главного прокурора Карима Хана, которого заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В документе, разосланном государствам-членам, Хану предлагается временно отказаться от своей должности в Международном уголовном суде по военным преступлениям, расположенном в Гааге, на время проведения расследования», - говорится в материале.

До этого ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала о наличии информации, что Хан якобы ненадлежаще себя вел по отношению к сотруднику его офиса. При этом не уточнялось, в чем именно подозревают прокурора.

Сам Хан опроверг обвинения в неправомерных действиях и попросил собственный внутренний надзорный орган суда провести расследование.

Агентство отметило, что судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана, поданный еще в мае, о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны и лидеров ХАМАС. По словам прокурора, обвинения в его адрес совпали с кампанией по дезинформации против его офиса.

Ранее Нетаньяху назвал антисемитизмом претензии МУС из-за сектора Газа.

Израиль Суд Секс Гаагский суд
09 ноября 2024, 00:06
Бывший спортсмен вытащил соперника из кишащей крокодилами реки
Freepik
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В Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз стал героем, когда вытащил из кишащей крокодилами реки своего экс-соперника Яна Ботэма. Об этом сообщило издание Herald Sun.

Бывшие соперники - 68-летний британец Ботэм и 63-летний австралиец Хьюз решили провести четыре дня на рыбалке. Во время перехода с одной лодки на другую Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку. Хьюз не стал медлить и сумел вытащить напарника на берег до нападения хищников.

«Это все было очень быстро. Сейчас я в порядке», - заявил Ботэм.

Мужчина отделался только легкими синяками, полученными в результате падения.

До этого в Малави крокодил растерзал 40-летнего рыболова на глазах у его друзей. Мужчина работал в болоте недалеко от реки Шире.

Ранее в Индонезии итальянка погибла после встречи с рыбой-мечом. Женщина занималась серфингом, когда рыба выпрыгнула из воды и ударила ее своим носом, пронзив ей сердце на пять сантиметров.

Спасатели Австрия Спортсмены Рыбалка Реки
08 ноября 2024, 23:59
США обвинили Иран в попытке убить Трампа
РИА «Новости»
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Корпус стражей исламской революции Ирана участвовал в подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-служба Минюста США.

Ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, который был одним из руководителей сети сообщников, занимавшихся ликвидацией «неугодных иранским властям людей».

«Объявленные сегодня обвинения разоблачают продолжающиеся наглые попытки Ирана напасть на граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа», - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, КСИР Ирана «сговорился с преступниками», чтобы расправляться с американцами на территории Соединенных Штатов.

Кандидат в президенты Дональд Трамп победил на выборах в США. В период предвыборной кампании сообщалось о покушениях на политика. Одно из них произошло в Пенсильвании, писали «Известия».

Стрелок ранил Трампа в ухо.

США ФБР Дональд Трамп Иран Покушение на Дональда Трампа
08 ноября 2024, 23:36
Макрон вступился за Украину перед Трампом
РИА «Новости»
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Европейские лидеры попросили избранного президента США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине и начали обдумывать варианты на случай его отказа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Политики обсудили на ужине в Будапеште последствия прихода к власти республиканца, который выступил за сокращение трат на Украину и увеличение вклада Европы. Они начали переговоры о том, как помочь киевскому режиму без поддержки США.

Европейские лидеры обратились к Трампу с просьбой не сокращать финансирование. Некоторые попросили также о поддержке Украины в анонсированном переговорном процессе с Россией. Например, так поступил президент Франции Эммануэль Макрон, когда поздравлял американца с победой.

«В ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля», - сообщил источник газеты.

По его словам, Трамп вел себя уклончиво. Политик предпочел слушать и задавать вопросы, но не комментировать украинский вопрос.

Россия готова к переговорам по Украине, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. Он сказал, что важно вести их на базе стамбульских соглашений.

Эммануэль Макрон Дональд Трамп Переговоры Отношения России и Украины

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