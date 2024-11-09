«Пришел конец». В Германии сочли переизбрание Трампа фатальным для Запада

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«Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен», - заявил журналист Дирк Курбювайт.

Страны Запада лишились общих ценностей, единый либерально-демократический блок перестал существовать. В Европе произошли разногласия, правые пришли к власти в Германии, Франции и Италии.

О том, что настала эпоха кардинальных перемен , заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, каким должен стать многополярный мир.