Припортовую инфраструктуру повредили в Одесской области
В Измаильском районе Одесской области при атаке беспилотниками получила повреждения припортовая инфраструктура. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По его информации, ночью атаковали объекты на территории Одесской области. Олег Кипер уточнил, что воздушную тревогу объявляли около 23 часов, а отменили после часа ночи. Силы ПВО сбили 10 беспилотников, но не смогли предотвратить попадания.
«В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры <…>. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы», - сказал он.
Припортовая инфраструктура пострадала при ночных ударах 6 октября, когда беспилотники в течение трех с лишним часов атаковали Одесскую область. Спасатели потушили девять грузовиков, администрация приостановила работу переправы. Спустя четыре дня повредили логистическую инфраструктуру.