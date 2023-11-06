06 ноября 2023, 08:25

Припортовая инфраструктура Одессы пострадала от взрывов

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Расположенная в Одессе припортовая инфраструктуры пострадала из-за серии взрывов. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщила представитель командования группировки ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

«Повреждения получили автомобили с зерном, специальная автопогрузочная техника и складские помещения», - сказала она.

Вечером в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили о серии громких взрывов в Одессе. В этот же день на территории Одесской области звучали сирены воздушной тревоги, власти региона призывали население не покидать убежища.

Журналисты отмечали, что во время прилета «Гераней» по порту в Одессе системы противовоздушной обороны не справлялись со своими задачами. В результате атаки ряд ключевых объектов портовой инфраструктуры получил повреждения.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по пунктам военного управления и энергетической инфраструктуры на Украине. Минобороны подчеркивало, что мирные жители остаются вне угрозы.

Одесса Взрывы Украина
06 ноября 2023, 08:22
Новый остров обнаружили в Тихом океане после подводного извержения
Википедия
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Остров круглой формы диаметром около 100 метров образовался около Иводзимы в Тихом океане после подводного извержения вулкана. Новая поверхность земли появилась в 1,2 тысячи километров от Токио. Об этом сообщили специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Вулканическую активность зафиксировали с воздуха 30 октября. Во время прямого контакта раскаленной магмы с водой происходили многократные взрывы.

Вырывающиеся на поверхность каменные глыбы достигали более 50 метров в высоту. Исследователи предположили, что камни могли образовать новый остров.

При этом самого жерла вулкана не было видно, однако прилегающая акватория покрылась пемзой.

Специалисты уточнили, что подводные извержения в этом районе фиксировали и раньше. Например, летом 2022 года произошло извержение вулкана, в ходе которого на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма.

Кроме того, из-за вулканической активности поднялся уровень самого острова Иводзима. В результате на поверхности оказались остовы кораблей, затопленных для строительства порта.

Ранее на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевского. Магма выжгла большую часть деревьев, которые росли у его подножия.

Япония Вулканы
06 ноября 2023, 07:57
Китай назвали возможным посредником между Россией и Украиной
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Китай в перспективе мог бы стать посредником в диалоге между Россией и Украиной. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.

Он отметил, что КНР не стремится сделать страны подобными себе, что делает ее особенной.

«Мне кажется, что Китай стал бы хорошим посредником в диалоге России и Украины», - сказал Харланд.

По его мнению, для Запада основная проблема кроется в том, что он хочет сделать другие государства похожими на себя.

«Но для них это очень сложно. Я не большой специалист по истории Китая, но думаю, что он никогда не хотел сделать Россию, Новую Зеландию или Танзанию похожими на себя. КНР всегда заключала договоры на основе взаимных интересов, не более этого. Для нынешней международной системы такой формат подходит лучше», - добавил представитель Центра гуманитарного диалога.

Ранее важную роль КНР в переговорах России и Украины признал бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Россия Украина Китай
06 ноября 2023, 07:36
Правящая партия Молдавии на выборах стала терять целые города из-за оппозиции
РИА «Новости»
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Правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции Молдавии на прошедших выборах по итогам подсчета 90% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, указал ТАСС.

В большей части городов и районных советов лидерами стали представители Партии социалистов, во главе которой стоит экс-президент Игорь Додон, а также члены «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

Кандидаты ПДС не смогли выиграть борьбу за пост главы городской администрации в 30 из 36 городов. Так, в Кишиневе после обработки протоколов лидером стал возглавил действующий мэр столицы Ион Чебан.

Во втором по величине городе Бельцы проведут второй тур, в котором примут участие кандидат «Нашей партии» Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова. Они набрали 24% и 23% соответственно.

Всего явка составила 41,4%. Такой показатель сравним с 2019 годом, когда в выборах участвовали 41,7% граждан. При этом в восьми селах не был преодолен избирательный порог, поэтому там пройдут повторные выборы.

Ранее политолог Владимир Жарихин назвал голословными обвинения о вмешательстве России в выборы Молдавии. Ни одно из заявлений не подкрепили реальными фактами.

Молдавия
06 ноября 2023, 04:53
«У нас нет жилья». В Ирландии заявили об усталости от украинских беженцев
Freepik
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Ирландские власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Об этом заявил премьер-министра страны Лео Варадкара, его слова передало издание Irish Times.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», - сказал он.

Политик заявил о необходимости перенять опыт других государств, которые не предложили украинским гражданам неограниченное бесплатное проживание. Также в государстве могут поменять размер пособий, чтобы мотивировать приезжих к устройству на работу.

«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», - сказал он.

Ранее ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила, что польские перевозчики могут устроить забастовку на украинской границе. Причина недовольства - большой уровень конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Украина Ирландия

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