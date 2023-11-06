Припортовая инфраструктура Одессы пострадала от взрывов

«Повреждения получили автомобили с зерном, специальная автопогрузочная техника и складские помещения», - сказала она.

Вечером в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили о серии громких взрывов в Одессе. В этот же день на территории Одесской области звучали сирены воздушной тревоги, власти региона призывали население не покидать убежища.

Журналисты отмечали, что во время прилета «Гераней» по порту в Одессе системы противовоздушной обороны не справлялись со своими задачами. В результате атаки ряд ключевых объектов портовой инфраструктуры получил повреждения.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по пунктам военного управления и энергетической инфраструктуры на Украине. Минобороны подчеркивало, что мирные жители остаются вне угрозы.