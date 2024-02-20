Мюнхенская конференция по безопасности началась с новости, что российская армия взяла под контроль Авдеевку - стратегически важный город на востоке Донбасса. Иво Даалдер заявил, что украинская армия не справилась с натиском из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих.

«Европа сталкивается со своими величайшими страхами - растущим беспокойством о том, что Россия победит на Украине и в следующий раз может обратиться к остальной Европе», - сказал он.

Автор статьи заявил, что проблему усугубят результаты выборов президента США. К власти может прийти политик, который не верил в НАТО и обращался с союзниками, как с врагами.

Дипломат Владимир Тарабрин опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что Россия не заинтересована в конфликте с НАТО.