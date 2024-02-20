20 февраля 2024, 11:41

Приписанные России амбиции напугали страны НАТО

РИА «Новости»
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Успехи России в вооруженном конфликте с Украиной обеспокоили страны НАТО. На Западе допустили, что произойдет прямое столкновение с альянсом, заявил в своей статье на сайте Politico бывший посол США в НАТО, гендиректор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер.

Мюнхенская конференция по безопасности началась с новости, что российская армия взяла под контроль Авдеевку - стратегически важный город на востоке Донбасса. Иво Даалдер заявил, что украинская армия не справилась с натиском из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих.

«Европа сталкивается со своими величайшими страхами - растущим беспокойством о том, что Россия победит на Украине и в следующий раз может обратиться к остальной Европе», - сказал он.

Автор статьи заявил, что проблему усугубят результаты выборов президента США. К власти может прийти политик, который не верил в НАТО и обращался с союзниками, как с врагами.

Дипломат Владимир Тарабрин опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что Россия не заинтересована в конфликте с НАТО.

Международные отношения Россия НАТО
20 февраля 2024, 12:00
Лукашенко заявил о скоплении военной техники НАТО у границ России и Белоруссии
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Страны НАТО разместили у границы Союзного государства тысячи бронемашин, сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об этом на расширенном совещании с руководящим составом органов госбезопасности, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная», - сказал он.

Президент сказал, что в непосредственной близости от Белоруссии и России разместили около 32 тысяч военнослужащих стран НАТО. У границ выставили более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 минометов и артиллерийских систем, 235 вертолетов и самолетов.

Он призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия способна защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Для этого в ее распоряжении появились новые РСЗО «Полонез-М», зенитные ракетные дивизионы С-400 и «Искандер-М», на территории страны разместили тактическое ядерное оружие.

Белорусские силовики схватили на границе украинских диверсантов. Они несли по болотам взрывчатку.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Оружие НАТО Армия Союзное государство
20 февраля 2024, 11:39
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка
Unsplash
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Самолет авиакомпании Royal Air Philippines, летевший с острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося на борту пауэрбанка. Об этом сообщил портал HK01.

По его данным, ЧП случилось 19 января. Устройство загорелось при попытке пассажира зарядить с его помощью планшет iPad. В салоне возникло задымление. Экипаж решил экстренно посадить воздушное судно. Никто не пострадал. В итоге вместо 16:00 по московскому времени самолет прибыл в Шанхай только в 19:14 - после проведения необходимых процедур, связанных с безопасностью.

Ранее, 17 февраля, СМИ писали, что самолет российского перевозчика Boeing 737-800, летевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, пришлось вернуть в столицу из-за возгорания на борту , которое произошло через несколько минут после взлета. Пассажиров пересадили на резервный борт. Пострадавших также не было. Официального подтверждения этих сведений не поступало.

Авиация Пожары Самолеты Гонконг Авиакомпании
20 февраля 2024, 11:05
Санкции США осложнили торговлю между Россией и Турцией
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Указ США о вторичных санкциях против России осложнил торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом написало агентство Reuters, сославшись на источники.

«Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю», - отметили авторы материала.

Уточняется, что замедлились и нарушились некоторые платежи за импортируемую нефть и турецкий экспорт.

Вторичные санкции Соединенных Штатов, объявленные в декабре 2023 года, также привели к тому, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее физических и юридическим лицам.

Ранее макростратег, эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик заявил СМИ, что влияние санкций на РФ «сильно ограничено» и его еще сильнее снизили вовремя принятые кабмином меры, среди которых переориентация экспорта на Китай и Индию и легализация параллельного импорта.

Указ США о вторичных санкциях против России осложнил торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом написало агентство Reuters , сославшись на источники.

США Турция Торговля Санкции Россия
20 февраля 2024, 10:56
Венесуэла скоро войдет в состав БРИКС
РИА «Новости»
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Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро +», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что БРИКС все больше укрепляется и объединяется на фоне изменений, происходящих в мире.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», - указал венесуэльский лидер.

Россия поддержала стремление Венесуэлы к вхождению в организацию. Расширение БРИКС также одобрил Китай. Заявки на вступление в организацию направили больше 20 государств из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Мадуро высказался о ситуации на Украине. По его мнению, этот конфликт разожгли страны Запада и НАТО. Президент Венесуэлы добавил, что Россия стала сильнее в экономическом плане и успешно противостоит западным странам.

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро » , заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэла Россия БРИКС

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