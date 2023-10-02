Принятый в США проект бюджета без помощи Украины расстроил ЕС
Проект финансирования работы правительства, поспешно принятый в США, разочаровал Евросоюз, поскольку не предусматривает выделения денег на помощь Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его процитировала испанская газета Pais.
«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть», - подчеркнул Боррель.
Он выразил надежду на то, что это «не последнее слово», и напомнил, что европейская поддержка не зависит от Соединенных Штатов и даже результатов контрнаступления ВСУ. Глава евродипломатии пообещал, что Евросоюз, напротив, увеличит объем помощи Украине.
Ранее украинские СМИ писали, что в США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины , подписанного президентом Джо Байденом в мае прошлого года. Изначально предполагалось, что механизм будет работать как ленд-лиз во время Второй мировой, когда США отправляли помощь СССР без предварительной оплаты, но по факту документ оказался ненужным, поскольку Соединенные Штаты и так не требовали от Украины условий и денег.