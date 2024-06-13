13 июня 2024, 08:57

Принятие нового пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затормозила Германия

Unsplash
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Евросоюз до сих пор не принял новый пакет антироссийских санкций из-за того, что власти Германии затормозили переговоры об ограничениях. Об этом сообщило агентство DPA.

Члены ЕС предлагали ввести меры против обхода уже введенных ограничений и усилить давление на бизнес. Они хотели запретить отправку российского сжиженного природного газа в третьи страны из некоторых портов.

Дипломатические источники рассказали журналистам, что Германия затормозила принятие нового пакета. По их информации, немецкие власти делали запросы на внесение изменений, например, просили исключить пункт об ответственности филиалов предприятий за нарушение рестрикций.

«Раздумья Германии и запросы на внесения изменений - решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», - заявил автор статьи.

В феврале Евросоюз ввел 13-й пакет санкций. В черный список внесли Московский институт теплотехники, Государственный научно-исследовательский институт приборостроения, другие предприятия и их руководителей.

МИД России назвал ограничения незаконными.

Германия Санкции Россия Евросоюз Экономика
13 июня 2024, 08:34
Пожар на промышленном объекте под Киевом не смогли потушить за сутки
Unsplash
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Возгорание на промышленном объекте в Киевской области не могут потушить больше суток. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».

«На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии… Ликвидация последствий продолжается уже более суток», - указали авторы материала.

Пожар, по данным издания, произошел из-за «падения обломков». На вместе возгорания работают почти 250 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

О пожаре на военно-промышленном объекте в районе украинской столицы также сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко говорил о ночных прилетах под Киевом. Он также сообщал, что в результате ударов начался пожар на промышленном объекте. Из-за возгорания, по его словам, повреждения получили автозаправка и склад.

Спасатели Пожары Киев Поезда
13 июня 2024, 08:31
Американские правозащитники подали в суд на Байдена
Global Look Press
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Организация ACLU (Американский союз гражданских свобод) от лица правозащитников подала в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Поводом для обращения в судебную инстанцию стало ужесточение миграционной политики. Об этом сообщила пресс-служба ACLU.

Правозащитники возмутились из-за того, что американский лидер запретил принимать прошения об убежище от нелегалов, находящихся на южной границе государства. Байден также сократил с шести лет до шести месяцев время рассмотрения уже поданных прошений.

По мнению ACLU, указы главы государства ограничили доступность политического убежища и тем самым поставили под угрозу жизни тысяч людей. Правозащитники напомнили, что им уже удавалось оспорить в суде аналогичные инициативы бывшего президента Дональда Трампа, который тогда находился у власти.

Ранее помощники экс-лидера США разработали план по беспрецедентному подавлению иммиграции. В случае избрания Трампа Белый дом может депортировать из США порядка 20 миллионов человек.

США Суд Мигранты Белый дом в США Джо Байден
13 июня 2024, 08:19
Опозорился. Приступ смеха накрыл немецкого политика посреди выступления
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Заседание парламента земли Саксония-Анхальт в Германии едва не сорвали. Представитель Христианско-демократического союза Михаэль Шеффлер с трудом закончил выступление из-за приступа смеха, сообщил Telegram-канал «Bild на русском».

Шеффлер вышел к трибуне, чтобы объявить результаты заседания комитета местного парламента. Однако во время официальной речи политик несколько раз прерывался. Он не мог сдержать приступы смеха, поправлял очки и утирал слезы.

Смех оказался заразительным. Коллеги политика, в том числе заседавшие в президиуме, делали замечания и тоже заливались смехом. Шеффлер с трудом смог закончить выступление.

В 2023 году героем мемов в Германии стал другой политик - канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он упал во время пробежки, получил ссадины лица и надел повязку на глаз. Из-за травмы ему пришлось отменить поездку в город Херинген.

Германия
13 июня 2024, 07:47
Иностранным банкам пригрозили санкциями за транзакции с Россией
Global Look Press
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Министерство финансов США ввело очередные санкции против России и обновило определение российской «военно-промышленной базы». Из-за этого расширился механизм вторичных санкций против банков из третьих стран, сообщил РБК.

В определение внесли все организации и физические лица, которые попали или попадут под санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 15 апреля 2021 года.

Раньше экономические ограничения могли вводиться только против банков, которые проводят «существенные» транзакции с любыми представителями российского ВПК. Сейчас, после обновления определения «военно-промышленной базы», количество подсанкционных компаний возрастает в разы, и взаимодействия финансовых организаций с ними грозит американскими вторичными санкциями.

Иностранные финансовые институты рискуют попасть под ограничения, если они будут оказывать услуги ряду российских банков. В список вошли ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Авангард», «Уралсиб», «Зенит» и другие.

Ранее США расширили экономические ограничения против России и добавили в санкционный список порядка 30 физлиц и 200 организаций. В перечень попали и организации из Китая.

США Банки Санкции Россия Экономика

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