18 декабря 2023, 12:02

Принять нельзя отказать. Вступление Украины закончится крахом для ЕС

РИА «Новости»
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Стремление Украины стать членом Европейского союза несет под собой политическую подоплеку, однако экономические последствия для сообщества станут слишком высоки. В ЕС умеют считать деньги и хорошо понимают, что прием страны с отсталой экономикой станет большим ударом для остальных дотационных государств — членов ЕС, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее - прямая речь.

Евросоюз создавали в качестве экономического объединения, основной целью которого стало появление единого экономического пространства на европейском континенте. Когда мы рассматриваем вступление Украины в ЕС , то тут есть ряд трудностей для обеих сторон.

Денег много не бывает В первую очередь - денежный ресурс в ЕС не является бесконечным. Сообщества можно разделить на два лагеря: доноры и дотационные. Вторых в разы больше, чем первых. Когда мы видим разговоры об Украине, то понимаем, что она попадает в дотационный список.

Внутри стран ЕС это не очень приветствуют. Например, Испания, Польша или Греция вряд ли этим довольны, потому что финансовые потоки для них сократятся, денег станет еще меньше.

Украину не ждут в ЕС Во-вторых: деньги нужно где-то взять, например, у ведущих экономик ЕС: Франции, Германии, Бельгии. Они тоже не спешат принять Украину в ЕС, потому что деньги заберут у них. Поэтому Украину в Евросоюзе особо не ждут.

Однако кроме экономических причин, есть и политические. Сегодня ЕС уже расширил свой функционал , это геополитическая организация. С этой точки зрения Украина там нужна, в рамках формата «против кого дружить».

Совершить самоубийство Но здесь стоит задаться вопросом, что важнее, политика или экономика? Отвечая на этот вопрос, любой здравый политик ответит - экономика.

На сегодня принятие Украины станет самоубийством для Евросоюза. Но обещать вступление можно до бесконечности. В обмен на обещания киевский режим станет лояльным. Поэтому европейским политикам нужно сдержать статус-кво, а само вступление Украины оттянуть до последнего, либо навсегда.

Евросоюз Украина
18 декабря 2023, 12:12
Евросоюз нашел лазейку для помощи Украине без согласия Венгрии. Страну официально накажут
РИА «Новости»
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Венгрию могут наказать и лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Источники газеты The Financial Times заявили, что чиновники обсудили такую возможность.

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье седьмой за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке избирательных прав страны», - заявили представители сообщества.

Основанием для наказания станет решение Венгрии на последнем саммите Евросовета - она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине. По правилам ЕС, другой член сообщества сможет остановить этот процесс, но пока у венгерского правительства нет гарантированных заступников. Собеседники издания заявили, что так Евросоюз рассчитывает заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознать полную цену изоляции.

Многие страны выступили против настолько радикального шага. У них есть еще одно решение проблемы - 26 стран, согласных помочь Украине, смогут заключить отдельное соглашение. Но это займет больше времени.

Орбан выступал против вступления Украины в Евросоюз.

RT сообщил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила его не мешать переговорам по этому вопросу.

Венгрия Международные отношения Евросоюз Украина
18 декабря 2023, 12:09
Подготовка к войне. О чем говорят новые ракетные пуски КНДР
Global Look Press
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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передало агентство Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи. Очередной ракетный пуск вызвал серьезную обеспокоенность японских и южнокорейских властей, а также сильно взволновал США, заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии для «360». Он пояснил, что ряд экспертов не исключают способность северокорейских ракет долететь до Северной Америки.

Северная Корея мешает планам США создать некий блок НАТО в Тихоокеанском регионе. Фактически КНДР своими ракетными запусками демонстрирует возможности противостоять внешним силам, отметил Михайлов.

«КНДР также подчеркивает свою приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает американских партнеров США - Японию и Южную Корею, поэтому сейчас будут принимать какие-то решения», - пояснил он.

При этом, подчеркнул эксперт, на северокорейский военно-промышленный комплекс невозможно повлиять санкциями. Напротив, ВПК республики только набирает обороты - КНДР даже запустила в космос собственный спутник, который может вести разведку.

«Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея - большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно», - подытожил Михайлов.

В Минобороны Японии заявили, что дальность выпущенной со стороны КНДР ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В этом случае она угрожает США.

США Ракеты Северная Корея Япония
18 декабря 2023, 11:36
Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ
РИА «Новости»
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В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Россия в ходе своего председательства уделит внимание теме сохранения русского языка, который является нашим общим достоянием. Он был и остается средством общения для сотен миллионов человек, как в странах СНГ, так и во всем мире», - сказал он.

Глава государства напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке подписали соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку.

«Штаб-квартира структуры появится в Сочи, она призвана способствовать продвижению русского языка как ключа к свободному общению и взаимопониманию в рамках стран –членов СНГ, так и за их пределами», - добавил Путин.

Ранее президент России дал характеристику людям, которые пытаются отменить русскую культуру по всему миру.

Русский язык Владимир Путин
18 декабря 2023, 10:02
Стали известны данные подсчета 91% голосов на выборах в парламент Сербии
Global Look Press
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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов, сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Об этом написало РИА «Новости».

Уточняется, что на 7584 из 8273 участков второе место по числу голосов занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия» прозападного толка. Он набрал 22,9% голосов. Третье место - за Социалистической партией Сербии (6,67%).

По словам президента Сербии Александра Вучича, выступавшего в избирательном штабе, коалиция получит абсолютное большинство в парламенте. После выборов сербский лидер ожидает продолжения движения республики к евроинтеграции, а также переговоры по косовскому вопросу.

Внеочередные выборы в Народную скупщину Республики Сербия (однопалатный парламент на 250 депутатских мест) состоялись накануне в 65 населенных пунктах и муниципалитетах страны, автономном крае Воеводина. В выборах участвовали 18 блоков и партий.

Сербия Александр Вучич Выборы

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