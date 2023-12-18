Принять нельзя отказать. Вступление Украины закончится крахом для ЕС

Далее - прямая речь.

Евросоюз создавали в качестве экономического объединения, основной целью которого стало появление единого экономического пространства на европейском континенте. Когда мы рассматриваем вступление Украины в ЕС , то тут есть ряд трудностей для обеих сторон.

Денег много не бывает В первую очередь - денежный ресурс в ЕС не является бесконечным. Сообщества можно разделить на два лагеря: доноры и дотационные. Вторых в разы больше, чем первых. Когда мы видим разговоры об Украине, то понимаем, что она попадает в дотационный список.

Внутри стран ЕС это не очень приветствуют. Например, Испания, Польша или Греция вряд ли этим довольны, потому что финансовые потоки для них сократятся, денег станет еще меньше.

Украину не ждут в ЕС Во-вторых: деньги нужно где-то взять, например, у ведущих экономик ЕС: Франции, Германии, Бельгии. Они тоже не спешат принять Украину в ЕС, потому что деньги заберут у них. Поэтому Украину в Евросоюзе особо не ждут.

Однако кроме экономических причин, есть и политические. Сегодня ЕС уже расширил свой функционал , это геополитическая организация. С этой точки зрения Украина там нужна, в рамках формата «против кого дружить».

Совершить самоубийство Но здесь стоит задаться вопросом, что важнее, политика или экономика? Отвечая на этот вопрос, любой здравый политик ответит - экономика.

На сегодня принятие Украины станет самоубийством для Евросоюза. Но обещать вступление можно до бесконечности. В обмен на обещания киевский режим станет лояльным. Поэтому европейским политикам нужно сдержать статус-кво, а само вступление Украины оттянуть до последнего, либо навсегда.