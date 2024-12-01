«Приняли ситуацию». Все пассажиры круиза в Антарктиду вышли из голодовки

Она отметила, что двое других пассажиров вышли из голодовки через два дня после ее объявления.

«На борту сейчас спокойная обстановка. Большинство пассажиров приняли ситуацию или договорились как-то с компанией», - подчеркнула россиянка.

Она сообщила, что вышла из голодовки последней - только 30 декабря. Женщина собиралась продолжить протестовать против действий организовавшей круиз компании, но родственники уговорили ее не рисковать и позаботится о здоровье.

«Я завершила голодовку, потому что мои близкие находились далеко от меня. У меня есть муж, дети, мать. Я мама. Я получала от них неоднократные просьбы, эмоциональные. Им тоже все это очень тяжело дается», - объяснила Наталья.

Женщина добавила, что ждет выхода на берег. По ее словам, сейчас на корабле есть большие проблемы со связью.

«С юристами не связывались. Я жду выхода на берег, потому что ограничения в связи есть. И даже документы переслать есть сложности определенные», - заявила она.

Ранее пассажирка рассказала, что планирует добиться от компании новой путевки в течение ближайших двух лет. Во время круиза из Кейптауна в Антарктиду путешественники планировали высадиться в 15-ти точках, однако из-за поломки корабля смогли посетить только три.