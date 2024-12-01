01 декабря 2024, 15:26

«Приняли ситуацию». Все пассажиры круиза в Антарктиду вышли из голодовки

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Все пассажиры корабля SH DIANA, которые из-за сорванного круиза в Антарктиду объявили голодовку, вышли из нее. Об этом 360.ru рассказала россиянка Наталья, застрявшая вместе с другими путешественниками на сломанном корабле.

Она отметила, что двое других пассажиров вышли из голодовки через два дня после ее объявления.

«На борту сейчас спокойная обстановка. Большинство пассажиров приняли ситуацию или договорились как-то с компанией», - подчеркнула россиянка.

Она сообщила, что вышла из голодовки последней - только 30 декабря. Женщина собиралась продолжить протестовать против действий организовавшей круиз компании, но родственники уговорили ее не рисковать и позаботится о здоровье.

«Я завершила голодовку, потому что мои близкие находились далеко от меня. У меня есть муж, дети, мать. Я мама. Я получала от них неоднократные просьбы, эмоциональные. Им тоже все это очень тяжело дается», - объяснила Наталья.

Женщина добавила, что ждет выхода на берег. По ее словам, сейчас на корабле есть большие проблемы со связью.

«С юристами не связывались. Я жду выхода на берег, потому что ограничения в связи есть. И даже документы переслать есть сложности определенные», - заявила она.

Ранее пассажирка рассказала, что планирует добиться от компании новой путевки в течение ближайших двух лет. Во время круиза из Кейптауна в Антарктиду путешественники планировали высадиться в 15-ти точках, однако из-за поломки корабля смогли посетить только три.

Путешествия Туризм Корабли
01 декабря 2024, 14:20
Зурабишвили придется уступить дворец легитимно избранному президенту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть Президентский дворец в день инаугурации нового главы государства. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил ТАСС.

Несмотря на отказ сложить президентские полномочия, Зурабишвили обяжут 29 декабря освободить здание для легитимно избранного лидера.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание», - подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили сообщила, что парламент якобы не является легитимным, поэтому ее мандат будет продолжаться. Премьер исключил повторные парламентские выборы и объяснил, что правительство уже сформировали. Он добавил, что президентские выборы пройдут в Грузии 14 декабря.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
01 декабря 2024, 13:46
Грузия не будет проводить повторные парламентские выборы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Грузинские власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил телеканал Rustavi 2.

«Нет, конечно. О чем речь», - ответил премьер на вопрос о возможности назначения повторных выборов.

Грузия Парламентские выборы в Грузии
01 декабря 2024, 13:34
«Вызывает вопросы». В Кремле удивились заявлению Меркель о собаке Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывают вопросы и недоумение, учитывая отношение к животным в Европе. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны», - отметил он.

Меркель опубликовала мемуары под названием «Свобода». В одной из глав бывший канцлер рассказала, что во время встречи в 2007 году Путин якобы намеренно «пугал» ее своим лабрадором Кони.

Путин во время визита в Казахстан извинился перед Меркель за случай с собакой в 2007 году в Сочи. Он отметил, что стремился создать непринужденную и приятную атмосферу. Путин признался, что не знал о страхе Меркель перед собаками.

Германия Кремль Ангела Меркель Собаки Владимир Путин
01 декабря 2024, 12:15
Армия Сирии усилила позиции к северу от города Хама
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Командование сирийской армии усилило позиции северу от города Хама и не дало боевикам прорваться дальше. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Его источник в Министерстве обороны Сирии отметил, что правительственная армия перебросила в окрестности Хамы дополнительные силы, в том числе различные огневые средства и военную технику. С помощью подкрепления военные отразили атаку террористов и сорвали их наступление.

Армия также взяла под контроль такие важные районы как Калаат аль-Мадик и Маардас.

Ранее агентство Reuters сообщило о захвате боевиками провинции Идлиб и значительной части Алеппо. По его данным, антиправительственные силы установили контроль над городом Марат-эн-Нуман. Сирийское командование подтвердило, что в боях с террористами погибли десятки военнослужащих. Армия передислоцировала солдат и начала готовиться к контрнаступлению.

Сирия Военные Армия Наступление боевиков на севере Сирии

Новости по теме