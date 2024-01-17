17 января 2024, 19:20

Принцессе Уэльской и Карлу III потребовалась помощь врачей

Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 17 января в Лондоне перенесла плановую операцию на брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Во вторник принцессу Уэльскую доставили в больницу для запланированного хирургического вмешательства на брюшной полости. Операция состоялась успешно, но Кейт останется в больницу до двух недель, после чего вернутся на восстановление домой», - заявили в пресс-службе.

Во дворце подчеркнули, что операция не связана с раковым заболеванием.

«Мы продолжим предоставлять информацию о состоянии здоровья принцессы. Она хотела бы извиниться перед заинтересованными сторонами, что ей придется отложить свое участие в уже запланированных мероприятиях», - добавили представители двора принцессы.

Также пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании Карл III на следующей неделе проведет медицинскую процедуру, из-за чего на время откажется от выполнения публичных обязанностей.

«Королю потребовалось пройти лечение из-за увеличения простаты. У Его Величества доброкачественное новообразование, на следующей неделе он обратится в больницу для корректирующей процедуры», - добавили в пресс-службе дворца.

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II.

Великобритания Больницы Карл III
17 января 2024, 17:17
Американец укусил бортпроводницу самолета All Nippon Airlines
Global Look Press
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Гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета, сообщил телеканал TBS.

По данным японской полиции, рейс вылетел из Токио вечером 15 января. После взлета 55-летний Майкл Трэвис Хальярд агрессивно отреагировал на просьбу одного из членов экипажа занять свое место. Затем мужчин набросился на бортпроводницу и укусил ее за руку.

Когда воздушное судное вернулось в аэропорт Ханэда, нарушителя задержали. Во время допроса Хальярд утверждал, что совершенно не помнит нападения. По предварительным данным, в полете мужчина принял снотворное.

В начале января с рейса Москва - Минеральные воды сняли пьяного мужчину , сломавшего руку бортпроводнику. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.

США Самолеты
17 января 2024, 12:47
Россия пообещала ответить на размещение военных ФРГ в Польше
РИА «Новости»
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Россия даст свой ответ на согласие Польши разместить на своей территории немецкие воинские подразделения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что согласие польских властей на размещение немецких военных является показателем стремления на повышение напряженности в Европе.

«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», - сказала Захарова.

Она напомнила, что на территории Польша уже дислоцированы порядка 10 тысяч военных США.

«Там же находится боевая группировка НАТО, в которую входят военные Румынии, Британии, Хорватии и США. Очевидно, то в размещении иностранных войск на польской территории нет никакой необходимости, если данные страны ориентированы на мир», - добавила дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что страна согласилась разместить немецких военных для усиления восточного фланга НАТО.

Военные Международные отношения Россия МИД РФ Польша
17 января 2024, 11:32
Невесту киллера по прозвищу Мышонок арестовали в Мексике прямо на свадьбе
Global Look Press
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Жительница Мексики Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу Мышонок (El Raton), но полицейские арестовали ее прямо в день свадьбы. Об этом сообщила Daily Mirror.

Как уточнило издание, Мартинеса подозревают в тяжких преступлениях - вымогательстве и убийствах. Его невеста, по версии следователей, была сообщницей и вместе с избранником занималась шантажом местных фермеров.

Когда пара решила пожениться, полиция узнала об этих планах. В день свадьбы правоохранители проследили за женщиной. Во время церемонии стражи порядка нагрянули в помещение, там задержали Лизет и еще шестерых мужчин, которых пригласили на свадьбу в качестве гостей.

На руки женщине надели наручники, а после полицейские сделали фото, на которых невеста киллера стоит в фате и тиаре.

Ее жениху при этом удалось сбежать. Теперь полиция обещает выплатить 300 тысяч песо (порядка 1,5 миллиона рублей) за информацию о местонахождении преступника.

Мексика Преступления Свадьбы
17 января 2024, 10:51
Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии
РИА «Новости»
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Крушение военного вертолета произошло в Киргизии, четырех человек экстренно доставили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.

В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.

В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.

Вертолеты Киргизия Военные

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