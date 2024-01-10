Принца Эндрю и Билла Клинтона обвинили в совращении детей на острове Эпштейна

Выступающая в качестве свидетельницы Сара Рэнсом предоставила суду фотографии, сделанные на острове. На них изображены как звездные гости, так и девушки, якобы ставшие их жертвами.

Рэнсом не смогла предоставить доказательства существования видео. Защита Эпштейна использовала ее обвинения как доказательства недостоверности ее слов: сама Рэнсом позже отказалась от показаний, опасаясь публичности.

Ранее СМИ сообщали, что принц Эндрю регулярно приезжал в гости к Эпштейну, чтобы получить массаж. Клинтон, в свою очередь, угрожал журналистам , которые освещали ситуацию вокруг финансиста.

Дело Эпштейна вновь привлекло внимание общественности 1 января, когда суд раскрыл часть документов с именами фигурантов. Среди них, помимо упомянутых выше, оказались экс-президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Свидетельница по делу обвиняемого в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна заявила, что он снимал видео, на которых гости его острова совращают детей. По информации Guardian , в их число входят британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон.