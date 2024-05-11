11 мая 2024, 02:28

Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

РИА «Новости»
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У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, сейчас все хорошо. Об этом принц Уильям заявил в эфире канала Sky News.

Журналисты поинтересовались у него состоянием супруги во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.

«У нее все хорошо», - сказал он.

До этого подруга Кейт Миддлтон Амайя Арриета рассказала, как сильно ее опустошил диагноз принцессы. По словам женщины, Миддлтон и ее семья переживают сейчас тяжелые времена.

Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года.

Принц Уэльский Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, пока супруга проходит лечение. Заболевший раком король Великобритании также поддерживает невестку.

В первых числа мая принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В этот день они поделились в соцсети черно-белой фотографией с церемонии бракосочетания.

Великобритания Дети Семья Принц Уильям
11 мая 2024, 07:53
Создание Ленинградского военного округа назвали ответом на угрозы НАТО
РИА «Новости»
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Ленинградский военный округ создали в качестве ответной меры на наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами. Об это заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Его слова привел ТАСС.

«Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он напомнил о подписанном в феврале 2024 года указе президента Владимира Путина о создании Ленинградского военного округа. Беляев добавил, что, исходя из угроз со стороны Финляндии и Швеции, Россия будет предпринимать шаги, в том числе военно-технического характера.

Ближайший саммит стран НАТО запланирован на июль 2024 года. Он пройдет в Вашингтоне. Первый день саммита будет посвящен образованию блока. Полную программу встреч опубликуют позднее. Украина уже получила приглашение на саммит альянса.

Финляндия Швеция Военные НАТО МИД РФ
11 мая 2024, 07:44
ЦАХАЛ сообщил о гибели четырех военных при боях в Газе
РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о гибели четырех военных во время боевых действий против членов радикального движения ХАМАС в Газе. Это были 19-летние сержанты из 931-го батальона бригады «Нахаль».

В израильской армии пояснили, что сержанты погибли при взрыве в районе Зейтун. Военные проверяли здание школы, где, предположительно, могли находиться члены ХАМАС. Рядом с учебным заведением нашли тайник с оружием.

Таким образом количество погибших израильских военных с момента сухопутной операции в Газе увеличилось до 271. С октября 2023 года число потерь ЦАХАЛ составило 619 человек.

ВВС Израиля наносят массовые удары по Газе. По данным Минздрава анклава, число погибших превысило 34 тысячи человек, ранения получили свыше 78 тысяч человек.

Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
11 мая 2024, 05:01
Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс
Freepik
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Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на сайте его фонда.

«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.

Причины смерти американского математика и инвестора не называются.

Саймонс основал хедж-фонд Renaissance Technologies в 1978 году.

Еще до инвестиций он занимался математикой, разработав собственный подход на ее основе. Саймонс использовал количественный анализ рынка для поиска закономерностей и предсказания изменения цен.

Пост председателя фонда он покинул в 2021 году, но при этом остался в совете директоров. Его называли «одним из самых успешных инвесторов всех времен».

В 1994 году он учредил фонд, поддерживающий научные исследования в области математики и фундаментальных наук. Это положительно сказалось на работе ученых. Работа организации привела к прорывам в понимании аутизма и происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной техники.

Инвестиции США Смертность Фондовый рынок
11 мая 2024, 04:33
McDonald’s разработает дешевое меню для обнищавших американцев
Freepik
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В США McDonald’s разработает специальное комбо-предложение для обнищавших американцев стоимостью в пять долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«McDonald\"s работает над специальным комбо-предложением за пять долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания», - передал канал.

В комбо могут войти бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток.

Американские потребители урезали свои расходы на рестораны быстрого питания. Как заявил генеральный директор сети McDonald’s Крис Кемпчински, американцы стали более разборчивыми в тратах из-за повышения цен в своих повседневных расходах.

В марте телеканал CBS News сообщил о сбое в работе систем McDonald’s , из-за которого часть ресторанов сети закрылась в нескольких странах. В частности, с проблемами столкнулись клиенты в Австралии и Великобритании, пытающиеся сделать заказ.

В том же месяце появилась информация, что японское подразделение этой сети анонсировало выпуск духов с ароматами жареной картошки в сочетании с различными приправами.

В США McDonald’s разработает специальное комбо-предложение для обнищавших американцев стоимостью в пять долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Еда США Доллары США Рестораны

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