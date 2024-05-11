Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

Читайте нас в:

Журналисты поинтересовались у него состоянием супруги во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.

«У нее все хорошо», - сказал он.

До этого подруга Кейт Миддлтон Амайя Арриета рассказала, как сильно ее опустошил диагноз принцессы. По словам женщины, Миддлтон и ее семья переживают сейчас тяжелые времена.

Кейт Миддлтон публично объявила о своем онкозаболевании в марте после операции, которую она перенесла в начале года.

Принц Уэльский Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, пока супруга проходит лечение. Заболевший раком король Великобритании также поддерживает невестку.

В первых числа мая принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. В этот день они поделились в соцсети черно-белой фотографией с церемонии бракосочетания.