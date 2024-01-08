Принц Эндрю заперся дома после обнародования документов по делу Эпштейна

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», - рассказал собеседник издания.

Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси сообщил на допросе, что принц Эндрю частенько гостил у миллиардера и задерживался в его доме неделями. По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи».

Согласно показателям свидетелей, принц Эндрю в присутствии Эпштейна общался с американкой Вирджинией Джуффре. Девушка заявляла, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Но дело до суда не дошло: по данным британских СМИ сын королевы Елизаветы откупился от обвинения , договорившись с адвокатами американки о выплате 10 миллионов долларов.