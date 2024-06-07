«Примерно из этой же серии». Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением

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Журналисты спросили его, имеет ли смысл проводить саммит в заявленном составе - без присутствия многих стран , например, России и Китая. В ответ Мединский сравнил мероприятие близ Люцерна с эстрадным конкурсом.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», - сказал он.

Россию не пригласили на саммит, несмотря на возражения китайских и швейцарских политиков. Лидеры стран СНГ отказались ехать в Швейцарию.

Евровидение-2024 прошло в мае в Швеции. В конкурсе приняли участие около 40 стран. Победитель, певец Немо Меттлер , разбил награду о сцену.