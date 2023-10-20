«Приложим все силы для победы». Израиль анонсировал мощный удар по врагам

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«Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», - процитировало Нетаньяху издание The Times of Israel.

За последние дни высокопоставленные израильские чиновники уже не раз встречались с солдатами ЦАХАЛа, дислоцированными вблизи сектора Газа. Во время этой серии визитов израильских солдат предупредили о неизбежности крупномасштабной наземной операции. Кроме того, чиновники предупредили, что боевые действия будут сложными и затяжными, но это необходимо для победы.

Ранее экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер предупреждал, что Армию обороны Израиля уничтожат, если она начнет наземную операцию в секторе Газа. Однако Израиль готов « идти до конца » ради победы над ХАМАС.