Прилетевший в Гренландию сын Трампа восхитился ее красотой
Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию. Он поделился своими впечатлениями от путешествия в социальной сети X.
«Гренландия - красивая!», - написал сын политика.
Он опубликовал сообщение на фоне заявлений Трампа-старшего о необходимости получения контроля над Гренландией ради безопасности, сообщила ОСН. Республиканец посулил жителям острова большую выгоду от объединения с США и пообещал защитить датчан от угроз.
Также республиканец подтвердил , что его сын отправился в путешествие в Гренландию в качестве туриста. По его словам, Трамп-младший посетит главные достопримечательности острова.
Издание The Hill прокомментировало реплики политика о Гренландии и предположило, что захват датской территории станет катастрофой для НАТО. Блок развалится, если его ведущая страна будет посягать на на территориальную целостность другого государства.