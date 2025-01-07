Прилетевший в Гренландию сын Трампа восхитился ее красотой

«Гренландия - красивая!», - написал сын политика.

Он опубликовал сообщение на фоне заявлений Трампа-старшего о необходимости получения контроля над Гренландией ради безопасности, сообщила ОСН. Республиканец посулил жителям острова большую выгоду от объединения с США и пообещал защитить датчан от угроз.

Также республиканец подтвердил , что его сын отправился в путешествие в Гренландию в качестве туриста. По его словам, Трамп-младший посетит главные достопримечательности острова.

Издание The Hill прокомментировало реплики политика о Гренландии и предположило, что захват датской территории станет катастрофой для НАТО. Блок развалится, если его ведущая страна будет посягать на на территориальную целостность другого государства.