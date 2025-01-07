07 января 2025, 18:13

Прилетевший в Гренландию сын Трампа восхитился ее красотой

Unsplash
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Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию. Он поделился своими впечатлениями от путешествия в социальной сети X.

«Гренландия - красивая!», - написал сын политика.

Он опубликовал сообщение на фоне заявлений Трампа-старшего о необходимости получения контроля над Гренландией ради безопасности, сообщила ОСН. Республиканец посулил жителям острова большую выгоду от объединения с США и пообещал защитить датчан от угроз.

Также республиканец подтвердил , что его сын отправился в путешествие в Гренландию в качестве туриста. По его словам, Трамп-младший посетит главные достопримечательности острова.

Издание The Hill прокомментировало реплики политика о Гренландии и предположило, что захват датской территории станет катастрофой для НАТО. Блок развалится, если его ведущая страна будет посягать на на территориальную целостность другого государства.

США Дональд Трамп Гренландия
07 января 2025, 19:05
Помилованные Байденом заключенные попросили не отменять им смертную казнь
Unsplash
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Двое осужденных за убийство в США попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В конце прошлого года американский лидер Джо Байден смягчил наказание для 37 приговоренных к смертной казни и замени его на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Двое помилованных отказались подписывать документы.

Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отбывающие наказание в штате Индиана, считают, что согласие на помилование помешает обжаловать приговоры. Оба осужденных не признаю свою вину.

Избранный президент США Дональд Трамп в Рождество пожелал «катиться в ад» преступникам, которым Байден решил смягчить наказание. Он отказался желать им веселого праздника.

Предприниматель Илон Маск напомнил, что Байден за время президентства помиловал восемь тысяч осужденных.

Заключенные Смертная казнь
07 января 2025, 19:00
НАТО после повреждения кабеля отправит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны
Global Look Press
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Блок НАТО выделит 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Всего альянс планирует направить в море 10 кораблей. Они будут заниматься охраной инфраструктуры до апреля.

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений», - отметили в публикации.

Первые суда начнут прибывать в конце недели. Корабли будут находиться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей и послужат «сдерживающим фактором», сообщила «Газета.ru».

О необходимости увеличения присутствия НАТО в Балтийском море ранее заявлял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он напомнил о повреждении кабеля EstLink 2, из-за которого произошла разбалансировка энергетического баланса между республикой и Финляндией. По его словам, ситуация грозит повышением цен на энергию.

В повреждении инфраструктуры заподозрили танкер Eagle S , который двигался из Санкт-Петербурга в Египет. По версии финской полиции, он задел кабель якорем.

Корабли НАТО Балтийское море
07 января 2025, 18:44
Для полиции Германии 2024 год стал рекордным по числу застреленных людей
Global Look Press
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Немецкие полицейские в 2024 году застрелили 22 человека. Это максимум в XXI веке, сообщило агентство DPA со ссылкой на отчеты правоохранителей.

«Рекордные 22 человека были застрелены немецкой полицией в 2024 году. Самое высокое количество жертв полицейской стрельбы в этом веке», - отметили авторы материала.

Число убитых превышает показатели предыдущих лет более чем в два раза. В 2023 году немецкие силовики ликвидировали 10 человек, в 2022-м - 11, а в 2021 году - восемь. В большинстве случаев полиция открывала огонь в столкновениях с неуравновешенными, некоторые из них были вооружены ножами.

В США ранее застрелили четырехлетнего мальчика, он находился на парковке в автомобиле. У матери погибшего обнаружили пистолет, сообщил RT.

В Нью-Джерси мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета заживо сжег женщину в метро. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам.

Германия Убийства Стрельба Полиция
07 января 2025, 18:10
«Ноющий кретин». Маск оскорбил лидера британских либеральных демократов
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск оскорбил лидера партии либеральных демократов Великобритании Эда Дейви в ответ на критику. Перепалка произошла в соцсети Х.

Британский политик заявил, что Маск «ничего не понимает» в делах королевства.

«И что же именно я не могу понять о твоем провале в деле защиты маленьких девочек Британии от массовых изнасилований, ты, ноющий кретин?» - написал предприниматель в ответ.

После этого спор прекратился.

В Британии минимум тысяча девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в Телфорде. Аналогичные преступления раскрыли в других городах по всему Соединенному Королевству. Ни прокуроры, ни начальники полиции не понесли ответственность.

Маск обратил внимание на проблему и заявил о причастности к изнасилованиям премьера Британии Кира Стармера. Под его руководством королевская прокуратура прекратила дело против банды. Глава правительства в ответ обвинил Маска во лжи, сообщила «Национальная служба новостей».

Великобритания Изнасилования Илон Маск Кир Стармер

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