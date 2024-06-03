03 июня 2024, 07:19

Прилет Лаврова в Гвинею сняли на видео

Читайте нас в: Google Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Гвинею. Его самолет приземлился в городе Конакри. Встречу делегации на взлетно-посадочной полосе показал МИД России.

У трапа Лаврова встретили официальные лица. Чиновники тепло поприветствовали министра. В Гвинее он примет участие в двусторонних контактах.

Лавров приезжал в Гвинею в 2013 году, а его последняя поездка по Африке завершилась в 2023 году. За прошедшие два года министр посетил Египет, Уганду, Эфиопию, Республику Конго, Эсватини, ЮАР, Эритрею, Анголу, Мавританию, Судан, Мали, Мозамбик, Бурунди и Кению. Он обсудил с коллегами двусторонние отношения и направления сотрудничества, осудил политику США в отношении Африки и провокации западных СМИ.

Делегации африканских стран приедут на ПМЭФ-2024 , который откроется 5 июня. Почти 130 стран мира подтвердили участие в форуме.

Африка Сергей Лавров МИД РФ
03 июня 2024, 07:52
Президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ради поддержки России в условиях санкционного давления. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Я намерен поехать на ПМЭФ, потому что для этого сейчас самое время. Если не можем сейчас договариваться о многом новом, то чтобы поддержать российскую сторону в условиях несправедливых и тяжелых санкций», - отметил он.

Додик участвует в ПМЭФ на протяжении многих лет подряд.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Ранее стала известна полная деловая программа мероприятия.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ в пятницу, 7 июня.

Санкт-Петербург Санкции Россия ПМЭФ-2024
03 июня 2024, 07:10
Коалиция партии Вучича победила на муниципальных выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объединение «Александар Вучич — Сербия завтра» одержала победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом на брифинге объявил глава входящей в коалицию Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

«Прогрессисты с коалицией „Александар Вучич - Сербия завтра“ убедительно победили во всех муниципалитетах и городах, где проводились выборы. Везде, кроме четырех мест: Канижа, Сента, Бачка-Топола и Тутин. Во всех остальных местах у нас чистая победа», - отметил он.

Выборы в Сербии прошли в 89 муниципалитетах, в том числе в Белграде. Всего в выборах в столице принимали участие 14 фракций, однако лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии, в которую также вошли фракции «Заветники», Социалистическая партия Сербии вице-премьера страны Ивицы Дачича и другие.

Сербия Выборы
03 июня 2024, 06:29
Китай разоблачил британских шпионов во власти
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Спецслужбы в Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Британская разведка завербовала семейную пару. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.

«Британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», - заявила пресс-служба министерства.

По версии следствия, в 2015 году мужчина подал заявку на обучение по обмену в Великобритании, а когда приехал туда, попал в разработку. Разведчики приглашали его на званные обеды, чтобы вычислить слабости и увлечения. Сначала ему предложили оказывать консультационные услуги за деньги, а затем завербовали. Так же поступили с женой китайца. Позднее чета вернулась на родину.

След MI6 нашли в беспорядках 2022 года в Казахстане. Политолог Алексей Мартынов заявил, что к ним готовились годами.

Великобритания Шпионаж Международные отношения Китай
03 июня 2024, 06:15
Власти Республики Сербской пообещали предотвратить введение антироссийских санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на давление стран Запада, Республика Сербская Боснии и Герцеговины не вводила антироссийские санкции и не станет вводить в будущем. Президент Милорад Додик заявил об этом РИА «Новости».

Политик напомнил, что на уровне Боснии и Герцеговины санкции против России не вводили. Додик рассказал о недавнем разговоре с европейскими коллегами, которые настаивали на ограничениях.

«Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», - заверил он.

Новую волну санкций запустили в феврале 2022 года.

Российские банки отключили от SWIFT и, по информации Bloomberg, задумали ввести ограничения против отечественного аналога этой системы. Международный валютный фонд признал устойчивость экономики России, несмотря на рестрикции. По его подсчетам, резкое снижение показателей произошло лишь однажды.

Международные отношения Европа Санкции Россия Экономика

Новости по теме