Прилет Лаврова в Гвинею сняли на видео

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ради поддержки России в условиях санкционного давления. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Я намерен поехать на ПМЭФ, потому что для этого сейчас самое время. Если не можем сейчас договариваться о многом новом, то чтобы поддержать российскую сторону в условиях несправедливых и тяжелых санкций», - отметил он.

Додик участвует в ПМЭФ на протяжении многих лет подряд.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Ранее стала известна полная деловая программа мероприятия.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ в пятницу, 7 июня.