Прикованную цепью американку нашли спустя 40 дней в джунглях Индии

Крики измученной женщины услышал местный пастух. Он пробрался сквозь заросли и увидел ее прикованной к дереву. Она была сильно истощена и обезвожена, а нога, к которой крепилась цепь, распухла.

Пастух сообщил об этом в экстренные службы, которые прибыли на место и освободили женщину. Ее срочно госпитализировали.

Спасенной оказалась 50-летняя гражданка США Ладита Кайи Кумар. Муж приковал ее примерно в 500 километрах от города Мумбаи. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Врачи, осмотревшие ее, нашли при ней рецепты на лекарства, выяснив, что она страдает психическими расстройствами. Пока она не смогла дать показания, но написала, что провела в лесу 40 дней без еды. Также известно, что с мужем она прожила около 10 лет в штате Гоа.

Сейчас полицейские разыскивают ее бывшего супруга, подозревая его в покушении на убийство.

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