Приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе в ВОЗ сочли смертным приговором

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Принуждение к перемещению больных в южную часть анклава может стоить людям жизней отметили в ВОЗ. Там также добавили, что там медицинские учреждения работают на пределах возможностей.

Медучреждения на севере сектора Газа, как указали в ВОЗ, продолжают принимать раненых и с трудом справляются с превышающей максимальную пропускную способность работой.

Организация обратилась к Израилю с призывом в срочном порядке отозвать приказы об эвакуации больниц, а также защитить медучреждения, их сотрудников и пациентов.

Кроме того, в ВОЗ напомнили свой призыв к немедленной и безопасной доставке гуманитарной помощи в анклав через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости пересмотреть требование Израиля эвакуировать с севера анклава миллион граждан. Он отметил, что мирные жители сектора Газа не должны стать «живым щитом».