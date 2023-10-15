Приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе в ВОЗ сочли смертным приговором
Приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа прокомментировали во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там назвали это решение смертным приговором. Заявление опубликовали на сайте организации.
Принуждение к перемещению больных в южную часть анклава может стоить людям жизней отметили в ВОЗ. Там также добавили, что там медицинские учреждения работают на пределах возможностей.
Медучреждения на севере сектора Газа, как указали в ВОЗ, продолжают принимать раненых и с трудом справляются с превышающей максимальную пропускную способность работой.
Организация обратилась к Израилю с призывом в срочном порядке отозвать приказы об эвакуации больниц, а также защитить медучреждения, их сотрудников и пациентов.
Кроме того, в ВОЗ напомнили свой призыв к немедленной и безопасной доставке гуманитарной помощи в анклав через контрольно-пропускной пункт Рафах.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости пересмотреть требование Израиля эвакуировать с севера анклава миллион граждан. Он отметил, что мирные жители сектора Газа не должны стать «живым щитом».