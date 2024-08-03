«Приходили с ножами». Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о драках в тюрьмах США

Россиянин находился в заключении в Соединенных Штатах 10 лет. За это время он побывал в нескольких тюрьмах, сложнее всего ему было в Атланте.

«Меня закинули в тюрьму строгого режима в Джорджии, чтобы надавить на меня. Они хотели, чтобы я какие-то секреты им рассказал, которыми я совершенно не владею», - рассказал Селезнев.

По словам россиянина, там думали, что он хакер, работавший на спецслужбы.

«Я даже не понимаю, какую информацию они хотели узнать потому что я всяческие разговоры прерывал и не хотел на эту тему говорить. Тогда стали подсылать людей, которые приходили с ножами», - вспоминает он.

Селезнев считает, что все потасовки обошлись без травм. При этом он отметил, что ему приходилось драться.

Вечером 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Президент России Владимир Путин лично встретил у трапа самолета вернувшихся россиян.