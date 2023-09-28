Приграничный контроль транзита автомобилей из России усилили в Финляндии

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По данным источника, совместный патруль из сотрудников таможен обеих стран круглосуточно дежурит в районе КПП. Ранее они работали лишь в дневное время, а ночью ограничивались выборочными проверками.

Кроме того, меры безопасности усилили еще на ряде автомагистралей, соединяющих Норвегию с Финляндией.

Власти Норвегии пока не вводили запрета на въезд российских автомобилей на свою территорию.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что антироссийские ограничения вредят простым людям. Она подчеркнула, что другого варианта у Запада не оставалось. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такую формулировку хамской.

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