Приграничный город Северной Кореи сняли на видео с дрона

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По данным канала, автор ролика запустил дрон с территории соседнего Китая. Причем видео было снято еще в 2020 году, но выложить его автор решился только сейчас.

Улицы северокорейского города Синыйджу выглядят пустынными. На дорогах мало машин, а вместо светофора работает регулировщик.

Город Синыйджу находится недалеко от реки Амноккан, по которой проходит граница с Китаем.

В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, указав на «абсолютную надежность» подаренной машины.