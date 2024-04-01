Приграничный город Северной Кореи сняли на видео с дрона
Пользователь социальной платформы Reddit смог снять с дрона видео приграничного северокорейского города Синыйджу. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.
По данным канала, автор ролика запустил дрон с территории соседнего Китая. Причем видео было снято еще в 2020 году, но выложить его автор решился только сейчас.
Улицы северокорейского города Синыйджу выглядят пустынными. На дорогах мало машин, а вместо светофора работает регулировщик.
Город Синыйджу находится недалеко от реки Амноккан, по которой проходит граница с Китаем.
В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, указав на «абсолютную надежность» подаренной машины.