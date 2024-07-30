Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании
Приговоренный к казни гражданин Германии Рико Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы республики.
«В кабинете Лукашенко только что обсуждали дело немца Рико Кригера, которого приговорили к исключительной мере наказания. Он подал прошение о помиловании», - отметили журналисты.
По информации источника канала, белорусский лидер пригласил к себе погруженных в процесс людей, чтобы узнать мнения и подробности дела.
Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Среди них - сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, наемничество, теракт, умышленное повреждение путей сообщения и агентурная деятельность.
Ранее Кригер пожаловался, что Германия бросила его и не идет на контакт с белорусскими властями.