Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании

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«В кабинете Лукашенко только что обсуждали дело немца Рико Кригера, которого приговорили к исключительной мере наказания. Он подал прошение о помиловании», - отметили журналисты.

По информации источника канала, белорусский лидер пригласил к себе погруженных в процесс людей, чтобы узнать мнения и подробности дела.

Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Среди них - сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, наемничество, теракт, умышленное повреждение путей сообщения и агентурная деятельность.

Ранее Кригер пожаловался, что Германия бросила его и не идет на контакт с белорусскими властями.