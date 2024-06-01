01 июня 2024, 13:35

Приглашение России в Нормандию назвали «жестом доброй воли»

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Приглашение России на церемонию, приуроченную к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, стало бы актом доброй воли, несмотря на то, что советские войска не участвовали в этой операции. Таким мнением поделился с РИА «Новости» американский ветеран Фрэнк Кон.

Торжество в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 9 июня на пляже Омаха. Мероприятие соберет глав 25 государств и правительств, Россия на него приглашение не получила.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил журналистам, что на повестке не стоял вопрос о поездке российских представителей в Нормандию. Он добавил, что Москва и Париж сейчас почти не контактируют.

США Ветераны Россия Франция
01 июня 2024, 14:49
Его найдут быстрее. Медведев оставил предупреждение Клуни
Global Look Press
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Российские журналисты «от заката до рассвета» поболтают с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», - написал политик.

Медведев добавил, что российские журналисты очень внимательные и высококвалифицированные. И они готовы побеседовать с актером «от заката до рассвета».

Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Страна ответит на «подлые действия» американской неправительственной организации.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат призвала арестовывать российских журналистов в Европе. Иностранным корреспондентам придется ощутить на себе ответные меры за притеснения российских СМИ, пообещали в МИД России.

Дмитрий Медведев Соцсети Россия Аресты Актеры
01 июня 2024, 12:46
Польша обвинила Россию в «активности» дальней авиации
Global Look Press
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Польские войска ранним утром в субботу решили поднять в небо самолеты из-за активности российской авиации. Об этом сообщили в аккаунте оперативного командования ВС Польши в соцсети X.

Там отметили, что польские военные заметили усиленную активность российской дальней авиации.

Примерно в 07:00 командиры сообщили о возвращении самолетов на землю. Польские военные поступили аналогичным образом в начале апреля. Тогда причиной стали «интенсивные» действия России на Украине.

Накануне в Польше в ленте государственного агентства РАР дважды появились сообщения о начале частичной мобилизации. Спустя несколько минут информацию аннулировали.

Авиация Военные Польша
01 июня 2024, 12:40
Путин пожелал Пашиняну здоровья и счастья в день рождения
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Российско-армянские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил российский лидер. Путин выступил за то, чтобы их контакты и впредь успешно развивались на благо народов двух стран. Президент пожелал Пашиняну здоровья, счастья и благополучия.

«Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания», - передали в администрации премьера.

Пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян обсудили график предстоящих контактов.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», - указано на сайте.

Ранее Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле после заседания Евразийского экономического союза. Они подвели итоги 10-летней работы, обсудили перспективы объединения и дальнейшую интеграцию. Как отметил президент России, товарооборот Армении со странами ЕАЭС пошел в рост.

Армения Россия Владимир Путин Правительство РФ Михаил Мишустин Никол Пашинян
01 июня 2024, 12:02
«Задел уже создан». Лукашенко дал Пашиняну ценный совет
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения армянского премьер-министра Никола Пашиняна и посоветовал ему придерживаться в работе курса народной дипломатии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Пашиняну крепкого здоровья и сил для служения народу Армении. Он назвал премьера опытным политиком, который прекрасно понимает, что в международных отношениях следует придерживаться курса на сближение и партнерство.

Глава государства добавил, что Белоруссия и Армения будут и в дальнейшем сотрудничать в сферах торговли и промышленности.

«Значительный задел уже создан», - указал он.

Ранее Лукашенко озвучил важнейшие направления сотрудничества России и Белоруссии. По его словам, страны будут делать упор на работе в сфере инвестиций и высоких технологий.

Армения Дипломатия Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Торговля

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