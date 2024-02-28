28 февраля 2024, 15:33

Приднестровье попросило защиты России от экономической блокады Молдавии

Global Look Press
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Съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Также в своем заявлении они призвали вернуться к переговорному процессу в формате 5+2. Текст документа опубликован на сайте Верховного Совета непризнанной республики.

Депутаты всех уровней приехали в Тирасполь, чтобы провести первый за 18 лет общий съезд. Общественные избранники выразили свое недовольство введением Молдавией с 1 января 2024 года пошлин на все товары, которые идут в регион.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что это попытка по удушению экономики и попытка спровоцировать социальный кризис. Он подчеркнул, что из-за решения Молдавии в аптеках и больницах закончились лекарства, на заправках - топливо, а экспорт всех предприятий заблокирован.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии», - говорится в тексте декларации.

Авторы напомнили, что Россия обладает статусом гаранта и посредника в переговорном процессе с Молдавией. Кроме того, на территории непризнанной республики живут более 200 тысяч россиян.

«Приднестровье будет настойчиво бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, невзирая на любые формы шантажа и внешнего давления», - подчеркнули депутаты в принятом документе

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье
28 февраля 2024, 15:46
Армения не обращалась к России по поводу вывода пограничников из аэропорта
РИА «Новости»
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Армения не направляла России обращений по поводу вывода пограничников из аэропорта Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Таким образом в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призывы спикера армянского парламента Алена Симоняна.

По мнению дипломата, это очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана.

«Правда, непонятно, в какой мере спикер национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений», - добавила Захарова.

Накануне Симонян назвал «правильным» вывод российских пограничников из аэропорта. По его словам, Армения могла бы самостоятельно защитить свои границы.

Парламентарий сделал это заявление после решения премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании участия страны в ОДКБ из-за «нарушений» договора.

Армения Мария Захарова Международные отношения МИД РФ Москва
28 февраля 2024, 15:02
Военные стран НАТО давно помогали ВСУ — Захарова
РИА «Новости»
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Вызвавшее широкий резонанс заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину не удивило Россию. Представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что о нахождении западных войск в этой стране знали давно. Об этом сообщили «Известия».

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», - сказала дипломат.

Макрон, по словам Захаровой, не сказал ничего нового. Она заявила, что Франция потворствовала отправке наемников на Украину.

Представители стран НАТО обсудили ввод войск на конференции в Париже. Эммануэль Макрон отметил, что они не пришли к единому мнению, но не исключил отправку военных в будущем. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что никто не поддержал эту идею из-за риска эскалации конфликта.

Военные Мария Захарова Эммануэль Макрон НАТО
28 февраля 2024, 14:46
Бревно в глазу США. Америка топчет международное право, разжигая пожар войны на Ближнем Востоке
Global Look Press
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Дипломаты США не постеснялись снова огульно обвинить Россию, сравнив СВО с конфликтом на Ближнем Востоке. Российской стороне пришлось напомнить, кто в течение десятилетий был зачинщиком большинства мировых войн. Да и сейчас американцы не отказываются от проторенного пути, блокируя любые попытки спасти мирное население сектора Газа.

Востоковед добавил, что проблема решения конфликта Израиля и Палестины в том, что в требованиях сторон есть масса противоречий. Будь то вопросы освобождения заложников или другие важные проблемы, израильтяне и палестинцы преследуют исключительно свои цели и интересы. Точек соприкосновения почти нет.

«Все ведут свою игру. Если упростить ситуацию, то представьте, что вас приглашают сыграть в футбол, но, когда вы выходите на поле, одни участники команды играют в баскетбол, другие - в хоккей. Понятно, что никакой общей игры в таком случае не получится» - пояснил Тарасов.

США уверены, что именно они все решают в ООН, и фактически парализовали деятельность Совета Безопасности во всем, что касается Израиля и сектора Газа, отметил востоковед. Американцы целенаправленно блокируют все резолюции, причем даже те, что готовятся без участия России.

«Это, разумеется, усугубляет кризисную ситуацию в анклаве, не говоря уже о том, что полностью разрушает даже те остатки международного права, которые еще сохранились на поверхности», - подчеркнул Тарасов.

Российский дипломат поставил постпреда США на место Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности раскритиковал попытки своего американского коллеги Роберта Вуда сравнивать ситуацию на Украине и в секторе Газе, рассказало РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что Российская Федерация не подвергает варварским бомбардировкам гражданское население Украины. Целью российской армии становятся исключительно военные цели, а также элементы инфраструктуры, которые позволяют киевскому режиму поддерживать свою военную машину.

«Кто бы нам читал лекции об этом? Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию и крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны, Югославию в том числе? Прежде, чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем», - напомнил Небензя.

Небензя подчеркнул, что предложенный Соединенными Штатами альтернативный вариант «нацелен на расширение „зонтика“ ООН для израильской операции в анклаве. Это никакая не альтернатива, а еще одна „лицензия на убийство“ мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю».

Российский дипломат также напомнил, что американцы уже четырежды применяли право вето , чтобы не допустить резолюции ООН о полном прекращении огня в секторе Газа. США, как и израильтян, не смущает страшная статистика о десятках тысячах погибших и голодающих палестинцах.

США поддерживают войну на Ближнем Востоке Между тем Соединенные Штаты выступают против проекта резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Якобы такие мирные инициативы поставят под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром о сделке по освобождению заложников, заявил Bloomberg.

Американские дипломаты предложили свою версию резолюции с призывом о временном прекращении огня. Хотя США не скрывают своего недовольства Израилем, который собирается напасть на Рафах - приграничный город на юге сектора Газа, где скопилось множество беженцев, - спасать людей никто не собирается.

У Израиля и Палестины разные цели Когда США выступают со своей инициативой и проектами по урегулированию ближневосточного конфликта, они предлагают собственный формат переговоров: Израиль, арабские страны, включая в повестку дня ситуацию в Газе и признание Палестинского государства, пояснил «360» востоковед Станислав Тарасов.

США Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины
28 февраля 2024, 14:04
Число погибших от израильских ударов по Газе возросло почти до 30 тысяч человек
Global Look Press
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С начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых», - заявили в министерстве.

По данным ведомства, только за минувшие сутки в Газе погибли 76 человек, а 110 получили ранения различной степени тяжести.

Высокопоставленный член политического крыла ХАМАС заявил телеканалу, что руководство движения до сих пор не получило официального предложения о перемирии. Гуманитарная обстановка в Газе остается крайне сложной. В ООН пояснили, что гуманитарным организациям систематически отказывают в доступе, а конвои с помощью подвергаются обстрелам.

Ранее США обязали Израиль подписать соглашение о соблюдении международного права в Газе.

Минздрав Конфликт Израиля и Палестины

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