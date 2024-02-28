28 февраля 2024, 19:05

Приднестровье попросило дипломатической помощи у России

Unsplash
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Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2», - пояснил министр.

Одновременно власти обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспечить права приднестровского народа.

На территории Приднестровья более половины населения - русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до 1991 года. После распада СССР, когда молдавские власти не смогли решить проблему силовым путем, Приднестровье объявило о своей независимости.

Ране политолог Наталья Харитонова заявил, что зажатое между Украиной и Молдавией Приднестровье оказалось в сложной ситуации. В республике боятся «наведения порядка» военным путем, указала она.

Молдавия Россия Приднестровье
28 февраля 2024, 18:43
НАТО предупредили о серьезных проблемах в случае войны с Россией
РИА «Новости»
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НАТО грозят серьезные проблемы со снаряжением войск в случае вооруженного конфликта с Россией. Такой прогноз опубликовало гонконгское интернет-издание Asia Times.

«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у него войск, а в их снабжении», - указал автор материала.

Поставки техники и снарядов Украине показали, что у Североатлантического альянса нет ни запасов, ни производственных мощностей для длительной современной войны, отметили в статье AT. Издание объяснило это тем, что НАТО давно следует стратегии, при которой воевать можно лишь пока хватает оборудования и припасов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил отправку сухопутных войск некоторых западных стран на Украину. По словам французского лидера, главы государств обсуждают такую возможность, но пока не пришли к консенсусу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Макрона шокировали его соратников по НАТО. В течение пары часов после заявления президента Франции лидеры стран альянса отмежевались от этого высказывания, обратила внимание дипломат.

Россия Оружие НАТО
28 февраля 2024, 17:26
Голосование на выборах живущих в Латвии россиян приравняют к преступлению
РИА «Новости»
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Живущие в Латвии россияне при голосовании на выборах президента на территории посольства страны нарушат уголовный кодекс республики. С таким заявлением в эфире телеканала TV3 выступила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она пояснила, что своим решением отдать свой голос россияне фактически поддержат проведение спецоперации, так как выборы также пройдут и на новых территориях России.

«Россиянам, которые хотят попасть на территорию посольства, мы не можем помешать. Что они там делают, является отношением страны и гражданина. Но закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за поддержку военных действий (в данном случае - на Украине)», - заявила Либиня-Эгнере.

Глава Минюста добавила, что внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии уже подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по вопросу выборов на новых территориях.

Кроме того, власти республик взяли на себя обязательство обеспечить порядок за пределами посольств России в дни голосования.

Выборы президента России впервые станут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта. Для живущих за границей соотечественников посольства организовали 288 избирательных участков в 144 странах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что для участия в дистанционном голосовании на выборах президента заявки прислали более трех миллионов россиян из 28 регионов.

Латвия Россия Выборы Выборы президента — 2024
28 февраля 2024, 17:00
Китай призвал договориться о неприменении ядерного оружия первыми
РИА «Новости»
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Обладающие ядерным оружием страны должны договориться о неприменении данного типа вооружений первыми. Об этом на конференции по разоружению в Женеве заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

По его словам, в настоящее время международная стратегическая безопасность сталкивается с новыми вызовами. Многие страны добиваются усиления военной мощи и формируют отдельные блоки, чем наносят серьезный ущерб стратегической стабильности и балансу.

«Прийти к общему выигрышу и разрешить проблему безопасности можно лишь, если выступать за инклюзивную и многополярную экономическую глобализацию, упорядоченный и равный мир. Обладающим ядерным оружием странам нужно подписать договор о неприменении ядерного оружия первыми», - заявил Сяобо.

Ранее координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре не исключила, что конфликт на Украине перерастет в ядерную войну.

Ядерное оружие Войны Китай
28 февраля 2024, 15:46
Армения не обращалась к России по поводу вывода пограничников из аэропорта
РИА «Новости»
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Армения не направляла России обращений по поводу вывода пограничников из аэропорта Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Таким образом в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призывы спикера армянского парламента Алена Симоняна.

По мнению дипломата, это очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана.

«Правда, непонятно, в какой мере спикер национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений», - добавила Захарова.

Накануне Симонян назвал «правильным» вывод российских пограничников из аэропорта. По его словам, Армения могла бы самостоятельно защитить свои границы.

Парламентарий сделал это заявление после решения премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании участия страны в ОДКБ из-за «нарушений» договора.

Армения Мария Захарова Международные отношения МИД РФ Москва

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