26 марта 2024, 20:24

Приднестровье опровергло планы по присоединению к России

РИА «Новости»
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Власти Приднестровья не собирались обращаться к России с просьбой о включении республики в состав страны. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью RTVI.

По словам дипломата, информационная кампания о якобы готовящемся обращении к России была проведена, чтобы сорвать съезд депутатов, который прошел в конце февраля.

«Вокруг Приднестровья созданы иллюзии, определенные мифы, и против нас ведется гибридная информационная война, когда в инфополе вбрасываются ложные нарративы, как сейчас принято говорить», - сказал дипломат в ответ на вопрос журналиста, собирались ли депутаты ПМР просить о включении республики в состав России.

По словам министра, съезд депутатов Приднестровья обратился к России, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к нарушению Молдавией международного права.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

Молдавия Депутаты Россия Приднестровье
26 марта 2024, 19:56
Захарова назвала Ассанжа жертвой продажной британской лже-Фемиды
РИА «Новости»
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Высокий суд Лондона разрешил журналисту Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова назвала систему правосудия Соединенного Королевства «посмешищем на глазах у всего мира». Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«161 месяц - почти 5 тысяч дней - больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение.<…> Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс - посмешище на глазах у всего мира», - написала дипломат.

Захарова отметила, что на уголовно-процедурное решение в отношении журналиста Лондону понадобились пять лет. А вот о заказчиках теракта в Красногорске в Лондоне стало известно спустя несколько часов.

По словам дипломата, Ассанж, посвятивший жизнь раскрытию тайн британских и американских спецслужб, стал жертвой «продажной британской лже-Фемиды». Она призвала мировую общественность обратить внимание на долгое преследование журналиста, которое попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека.

Ранее стало известно о переговорах Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.

Великобритания Джулиан Ассанж Мария Захарова
26 марта 2024, 18:14
Россия потребовала утверждать повестку перед каждым заседанием СБ ООН
РИА «Новости»
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Россия потребовала утверждать повестку заседания СБ ООН путем голосования, чтобы избежать провокаций подобно той, которая произошла 25 марта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне США и Франция сорвали проведение запрошенного российскими дипломатами заседания СБ ООН по бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. В постпредстве РФ заявили, что Запад боится публичного обсуждения событий 25-летней давности.

Во вторник, 26 марта, Небензя запросил проведение процедурного голосования. Повестку поддержали все 15 членов СБ ООН.

«Так будет до тех пор, пока мы не договоримся о нормальном „модус операнди“», - пояснил дипломат.

Ранее в Белграде состоялся митинг против военно-политического блока НАТО. Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что Запад до сих пор пытается посеять раздор на Балканах и не раскаивается в гибели невинных людей при бомбардировках.

Россия Франция ООН
26 марта 2024, 17:48
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
РИА «Новости»
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Высокий суд Лондона заявил, что у основателя площадки WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США в судах Соединенного Королевства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение судебной инстанции.

В суде уточнили, что у журналиста есть шансы на успех по трем из девяти оснований для апелляции. При этом Высокий суд Лондона потребовал от властей США гарантий, что при судебном разбирательстве в американском суде Ассанж сможет воспользоваться первой поправкой к Конституции о защите свободы слова.

Кроме того, США должны гарантировать, что не будут ущемлять права журналиста из-за его гражданства и не приговорят к высшей мере наказания. Если американское правительство в течение трех недель не предоставит эти гарантии, то Ассанжу разрешать подать апелляцию.

Если США гарантирует соблюдение прав Ассанжа, то суд вновь проведет слушание. Оно состоится 20 мая текущего года.

Ранее западные СМИ заявили о диалоге Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.

Лондон Суд Джулиан Ассанж
26 марта 2024, 17:33
Дом семьи участника теракта в Crocus City Hall опечатали в Таджикистане
РИА «Новости»
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Оставшуюся в Таджикистане семью обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни увезли люди в форме. Дом, где жили близкие боевика, опечатали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, прибывшего в кишлак Лойоби.

По обвинению в организации теракта в Crocus City Hall в Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана : Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова.

МВД Таджикистана пока никак не прокомментировало это сообщение.

По данным журналиста, около дома сейчас дежурит сотрудник полиции, который запретил фотографировать и снимать строение.

О том, что родных террориста забрали, заявила соседка семьи. По ее словам, люди в форме приехали из Душанбе в минувший понедельник, 25 марта, и забрали всех, кто находился в доме.

Источник агентства сообщил, что силовые структуры республики приступили к следственным действиям с родными участников нападения на концертный зал Crocus City Hall. Ведение дела под личный контроль взял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Официального подтверждения этой информации нет.

Полиция Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

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