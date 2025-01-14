14 января 2025, 09:10

«Придется учить русский язык». Рютте — о будущем жителей Евросоюза

Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заметил, что жителям стран Евросоюза придётся изучать русский язык, если ЕС не увеличит расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вели на YouTube-канале Reuters.

По мнению Рютте, странам Евросоюза следует существенно увеличить расходы на оборону. Он предложил нарастить их с нынешних двух процентов до 10% от ВВП для укрепления вне НАТО.

«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», - сказал он.

Также генсек альянса призвал устранить все препятствия, которые мешают компаниям стран НАТО, не входящим в Евросоюз, укреплять оборонную промышленность объединения.

Ранее Марк Рютте заявил, что блок усилит свое присутствие в Балтийском море после отключения электрокабеля , соединяющего Финляндию и Эстонию.

Евросоюз НАТО Марк Рютте
14 января 2025, 09:19
Трамп рассказал, когда состоится встреча с Путиным
Global Look Press
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В планах Дональда Трампа — как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше», - сказал он.

Трамп пояснил, когда могут состояться переговоры. Для начала ему нужно вступить в должность, и после этого можно будет приступить к планированию контактов. Инаугурация состоится 20 января.

«Нужно немного времени, чтобы попасть в офис», - пояснил избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно возможное место первых переговоров Путина с Трампом по вопросу украинского кризиса. Встреча может пройти в столице Словакии Братиславе, рассказал вице-спикер Национального совета республики Андрей Данко.

В планах Дональда Трампа - как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

США Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
14 января 2025, 08:47
Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара
РИА «Новости»
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Масштаб разрушений из-за бушующих лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния уже превысил ущерб от возможного ядерного удара. Такое мнение в эфире телеканала Newsmax выразил избранный президент США Дональд Трамп.

«Ситуация еще хуже, чем просто можно увидеть по телевизору. Полагаю, что разрушения там еще сильнее, чем если бы по ним нанесли ядерный удар», - сказал он.

Трамп не исключил, что число погибших впоследствии заметно увеличится.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начали распространяться 7 января на фоне ветреной и сухой погоды. Общая площадь пожаров на территории округа уже превысила 16 тысяч га.

Стремительно распространившийся огонь уничтожил элитную недвижимость многих знаменитостей , в том числе актера и режиссера Мэла Гибсона, актрисы и модели Пэрис Хилтон, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.

Пожары Дональд Трамп Калифорния Пожары в Калифорнии
14 января 2025, 08:34
Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля
РИА «Новости»
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Представитель правящих на севере Йемена хуситов Яхья Сариа заявил о третьей за 12 часов атаке по Израилю. Удар был нанесен по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве, сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сарии, для атаки здания израильского Минобороны хуситы использовали баллистическую ракету типа «Палестина-2».

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой типа „Палестина-2“. Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить», - сообщил Сариа.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Спустя несколько дней группировка хуситов вновь атаковала американский авианосец.

Израиль Ближний Восток Йемен
14 января 2025, 08:29
Соединяющий Швецию, Финляндию, Литву и Германию кабель повредили в Балтийском море
Unsplash
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Подводный кабель, соединяющий Швецию, Финляндию, Литву и Германию, получил повреждения в Балтийском море. Об этом заявил телеканал SVT.

«Сегодня мы можем вам сообщить: установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt между Швецией и Литвой», - уточнили журналисты, ссылаясь на заявление министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Он подчеркнул, что повреждение могло нанести китайское судно Yi Peng 3, которое бросило якорь в 160 километрах от побережья.

Журналисты допустили, что капитана корабля могли завербовать российские спецслужбы специально для нанесения ущерба кабелю.

Власти Эстонии и Финляндии после повреждения кабеля EstLink 2 добились от НАТО увеличения числа кораблей на Балтике в целях защиты критической инфраструктуры.

Германия Финляндия Швеция Литва Корабли Балтийское море

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