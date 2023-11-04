Придется отказаться. Запад обсуждает условия переговоров Украины с Россией

«Чиновники из США и Европы стали <…> говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения конфликта. <…> Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», - заявил телеканал.

По информации NBC, некоторые переговоры прошли в прошлом месяце, когда западные партнеры собрались на заседание контактной группы по Украине. Запад обеспокоен, что конфликт зашел в тупик, чиновники не уверены в своих возможностях и дальше финансировать страну.

Американские чиновники также отметили, что у Украины заканчиваются силы, а у России запас неисчерпаем. У украинских властей также имеются проблемы с мобилизацией, мужчины неохотно идут в ВСУ.

Чиновники дали Украине время до конца года, потом придется договариваться с Россией. НАТО в качестве компенсации может предложить ей некоторые гарантии безопасности без официального вступления в альянс.

Зима принесет ВСУ большие проблемы , тогда как Вооруженные силы России готовы к ведению боевых действий в экстремальных условиях, считают в США. Большую опасность для украинской армии зимой представляют удары по энергетической инфраструктуре.