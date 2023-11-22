По мнению журналиста, переговоры неминуемы, но украинский президент мешает заключению мира.

«Значит, придется без него», - сделал вывод Койдль.

Обозреватель считает, что упрямое нежелание Зеленского не идти на мирные переговоры делают его неудобным не только для российской власти, но также и для США и Европы.

«Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру - Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдет», - заключил Вольфганг Койдль.

Ранее газета Cumhuriyet написала, что Запад может сменить Владимира Зеленского с помощью третьего Майдана.

В понедельник, 21 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией.