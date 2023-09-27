Причины раскола Европы увидели в Китае
Открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины вызвали исчерпание военных арсеналов малых стран и поставки украинского зерна. Об этом заявил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун. Свое мнение он высказал в интервью Global Times.
По его словам, раскол по поводу поддержки Украины «уже успел стать публичным». Страны Европы, как заметил аналитик, недовольны неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки, а также сокращением своих военных запасов.
«Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины», - указал Чжан Хун.
Автор издания The Atlantic ранее спрогнозировал, что украинский конфликт и вероятное сближение США с президентом России Владимиром Путиным могут привести к тому, что НАТО распадется к 2025 году. Он выразил уверенность, что именно конфликт на Украине станет непосредственным катализатором краха. Страны Европы, по словам автора статьи, не готовы к такому развитию событий.
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