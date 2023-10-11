Причину взрыва газопровода Balticconnector назвали норвежские сейсмологи
В Балтийском море 8 октября возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, вероятно, произошел взрыв. Об этом сообщили ученые из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR.
Сейсмологи уточнили, что магнитута колебаний в результате взрыва оценивается в один балл - это намого ниже, чем при взрыве на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.
«Дальнейший анализ полученных данных продолжается», - сообщили специалисты NORSAR.
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли в воскресенье, 8 октября. Давление в трубе упало, и специалисты заподозрили возможность утечки, сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Восстановление работы газопровода может занять месяцы , заявил директор Gasgrid Finland Янне Гренлунд.
Во вторник, 10 октября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что причиной неисправности могло стать внешнее повреждение газопровода.
«По всей видимости, разрушение фрагмента газопровода и телекоммуникационного кабеля стало результатом воздействия извне. Причина повреждений пока точно неизвестна, мы ведем расследование», - заявил президент.