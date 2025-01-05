Причину терактов в США назвали в Госдуме

«Избранный президент США Дональд Трамп находится под террористической угрозой, под ударом. Теракты в США - ответная реакция на проблемы внешней и внутренней американской политики. Эти ошибки ударили по жителям страны бумерангом», - сказал он.

Парламентарий отметил, что долгое отсутствие терактов на территории какой-то страны вовсе не означает, что там нет террористических ячеек.

«Они просыпаются, получая удобный шанс. Даже за океаном. Демократы поставили эффективную борьбу с терроризмом на „стоп“, сделали невозможным сотрудничество с российскими спецслужбами», - добавил Шхагошев.

Грузовик протаранил толпу праздновавших Новый год людей в Новом Орлеане в ночь на 1 января , погибли 15 человек. Также ранее Tesla Cybertruck взорвался в Лас-Вегасе, погиб один человек.