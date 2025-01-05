05 января 2025, 08:27

Причину терактов в США назвали в Госдуме

РИА «Новости»
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Серия терактов в США стала ответной реакцией на проблемы внешней и внутренней политики страны. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Избранный президент США Дональд Трамп находится под террористической угрозой, под ударом. Теракты в США - ответная реакция на проблемы внешней и внутренней американской политики. Эти ошибки ударили по жителям страны бумерангом», - сказал он.

Парламентарий отметил, что долгое отсутствие терактов на территории какой-то страны вовсе не означает, что там нет террористических ячеек.

«Они просыпаются, получая удобный шанс. Даже за океаном. Демократы поставили эффективную борьбу с терроризмом на „стоп“, сделали невозможным сотрудничество с российскими спецслужбами», - добавил Шхагошев.

Грузовик протаранил толпу праздновавших Новый год людей в Новом Орлеане в ночь на 1 января , погибли 15 человек. Также ранее Tesla Cybertruck взорвался в Лас-Вегасе, погиб один человек.

США Терроризм
05 января 2025, 09:02
Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию
Unsplash
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Китай нарастил поставки пива в Россию до 29,8 тысячи тонн и обошел Бельгию в списке крупнейших экспортеров слабоалкогольного напитка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В период с января по октябрь 2024 года Китай увеличил поставки пива в Россию в 1,6 раза и поднялся в рейтинге ведущих поставщиков сразу с шестого на третье место. Опередили его только Германия, продавшая 105,3 тысячи тонн продукта, и Чехия с 33,1 тысячи тонн.

Четвертую стройку заняла Литва, поставившая 24,3 тысячи тонн пива в Россию. А на пятом месте оказалась Бельгия, вылетевшая из тройки лидеров. Эта страна сократила экспорт до 18,4 тысячи тонн.

Ранее россиян предупредили о росте цен на пиво в 2025 году. Пенный напиток подорожает примерно на 10%. Изготовители продукта связали это с увеличением стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.

Алкоголь Россия Пиво Китай
05 января 2025, 08:47
Спикер парламента Индонезии заявила, что прилетит в Россию
РИА «Новости»
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Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани хочет посетить Россию. Об этом политик заявила в беседе с РИА «Новости».

«Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве», - сказала она.

Махарани подчеркнула, что обмены и визиты между законодательными представительными собраниями двух стран проводят регулярно. Кроме того, парламенты России и Индонезии создали специальные Группы двустороннего дружеского сотрудничества.

«Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций», - добавила политик.

Ранее экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри охарактеризовала Путина одной фразой. Она назвала главу России сильным лидером и сказала, что гордится полученной от него в 2021 году Звездой Дружбы.

Индонезия Россия
05 января 2025, 07:20
В Токио продали тунца за 1,3 миллиона долларов
Pixabay
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На первом новогоднем аукционе на рыбном рынке в Токио продали тунца весом 276 килограммов за 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Первые новогодние торги тунца привлекают большое внимание прессы, потому что неофициально считаются своеобразным прогнозом на год и маркером экономических тенденций. Высокая цена на торгах считается хорошей приметой, тем успешнее будет год.

В 2025 году тунца продали по второй по величине цене после рекорда в 2019 году, когда стоимость рыбы достигла 3,1 миллиона долларов.

Для победы на аукционе объединились ресторан «Суси Гиндза Онодэра» и оптовая компания «Ямаюки». Они уже в пятый раз вместе выкупают самого дорого тунца на первом аукционе года. Рыбу поймали 4 января, отметил источник.

В январе 2024 года тунца массой 238 килограммов продали в Токио за 788 тысяч долларов.

Аукционы Япония Рекорды Рестораны
05 января 2025, 04:52
В Германии 11 человек пострадали от распыления едкого газа в ТЦ
РИА «Новости»
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Более десятка человек пострадали в результате распыления неизвестного едкого газа в торговом центре в Германии. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, неизвестный мужчина распылил из аэрозоля газ в аптеке одного из торговых центров в Тюрингии. После этого он сбежал с места происшествия. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализировали.

После происшествия в торговом центре по тревоге подняли полицию и пожарных, сообщило издание MDR. Пожарная служба исключила техническую неисправность, пояснив, что в аптеке был распылен газ. Полиция проводит расследование, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай до этого произошел в городе Нордхаузене. Там неизвестные также распылили газ раздражающего действия, но только в магазине женской одежды. В тот день у 50-летней и 20-летней женщины возникли проблемы с дыханием, им оказали помощь парамедики.

Прошлой осенью финские пограничники распылили газ против группы людей на границе с Россией.

Германия Больницы Газ Магазины Аптеки

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