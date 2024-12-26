Причиной чисток в армии Китая назвали подрывающую войска коррупцию

По его данным, больше всего от взяточничества страдали ракетные войска, которые могут сыграть решающую роль при начале конфликта КНР и Тайваня.

«Главной проблемой для Китая, по-видимому, является взяточничество, которое подрывает качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска», - указали авторы материала.

Официально в Китае возбудили «не так уж и много» антикоррупционных дел, но многие расследования проводятся тайно. Такие дела проходят под грифом «серьезных нарушений дисциплины и закона», добавило агентство.

Ранее газета The New York Times сообщила, что источником вдохновения для Си Цзиньпина является книга «Что делать?» русского философа Николая Чернышевского. На саммите БРИКС в Казани председатель КНР произнес несколько фраз, являющихся отсылками к роману.