Причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре не установили

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На факт существования преступной группировки «Хутор» ничего не указывает. Правоохранители проверили контакты всех подозреваемых и не обнаружили соответствующих улик.

«Что касается объективности расследования уголовного дела, сразу же возбуждено дело. На месте задержаны семь подозреваемых, они взяты под стражу», - отметил Аленов.

Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы Талгара после нападения на подростка. Правоохранители патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего юноши и поджога его дома.