15 октября 2024, 14:00

Причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре не установили

РИА «Новости»
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В Казахстане не установили причастность местной ОПГ к убийству подростка в Талгаре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, чьи слова привело МИА «Казинформ».

На факт существования преступной группировки «Хутор» ничего не указывает. Правоохранители проверили контакты всех подозреваемых и не обнаружили соответствующих улик.

«Что касается объективности расследования уголовного дела, сразу же возбуждено дело. На месте задержаны семь подозреваемых, они взяты под стражу», - отметил Аленов.

Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы Талгара после нападения на подростка. Правоохранители патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего юноши и поджога его дома.

Казахстан Убийства
15 октября 2024, 14:51
Командир спецназа КСИР появился на публике после сообщений о гибели
Global Look Press
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Командующий Силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике после сообщений о его гибели. Об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB.

Каани приехал в тегеранский аэропорт Мехрабад, чтобы встретить тело сослуживца, генерал-майора Аббаса Нилфорушана, погибшего в Бейруте в конце сентября. Его заметили на кадрах рядом с родными убитого.

До этого агентство Reuters сообщало, что генерал не выходил на связь после израильской атаки по ливанской столице 4 октября.

В самом КСИР тем временем предупредили, что на случай вступления в вооруженный конфликт у иранского командования есть несколько планов. Какой из них выберут, будет зависеть от действий Израиля.

Иран Конфликт Ливана и Израиля Конфликт Ирана и Израиля
15 октября 2024, 11:33
Вандалы вырезали голову ребенка с барельефа на могиле советских воинов в Болгарии
Википедия
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Злоумышленники облили красной краской памятник на могиле советских воинов в Софии и вырезали голову ребенка с барельефа. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство опубликовало кадры с последствиями действий вандалов. На фото видно, что на мемориал нанесли черный граффити, а фигуры советских солдат вымазали красной краской.

Ранее неизвестные обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли в Риге. Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что полиция не поймала злоумышленников, хотя в центре города установили множество камер.

По его словам, в Риге снесли уже все советские памятники, а теперь начали осквернять связанные с Россией мемориалы.

Латвийское руководство также стало поднимать вопрос о демонтаже таких монументов, добавил журналист. В качестве примера он напомнил об инициативе вице-мэр Риги Эдварда Ратниекса, который предложил снести памятник Барклаю-де-Толли.

СССР Болгария Памятники Вандализм
15 октября 2024, 07:23
КНДР взорвала дороги на межкорейском участке
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Северная Корея подорвала мосты и некоторые участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи отметили, что северокорейские военные уничтожили восточную и западную трассу к северу от военной демаркационной линии. В связи с этим южнокорейская сторона усилила наблюдение.

Ранее министерство обороны КНДР привело в полную готовность приграничные артиллерийские соединения. В МИД страны заявили, что войска пришли в боеготовность после провокации со стороны Южной Кореи. По данным дипведомства, из соседнего государства несколько раз запускали БПЛА, распространяющие листовки в Пхеньяне.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее «ужасной катастрофой» в ответ на запуск дронов с агитацией. Она обратилась к южнокорейским властям и рекомендовала им серьезно отнестись к ультиматуму.

Северная Корея Дороги Южная Корея КНДР
15 октября 2024, 03:58
Копнули старину. В Китае нашли гробницу древнего правителя с предметами роскоши
РИА «Новости»
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Китайские археологи обнаружили царскую гробницу возрастом около пяти тысяч лет, сообщило агентство Xinhua. В ходе раскопок специалисты обнаружили более 350 различных артефактов.

Гробница площадью 17 квадратных метров находится на территории города Юнчэн. Внутри нее были нашли предметы роскоши - по мнению историков, это могила древнего правителя. Пока что неизвестно, кому конкретно она принадлежит. Авторы статьи уточнили, что руины древнего поселения Ванчжуан - место, где обнаружили гробницу - датируются примерно 4000 - 2600 годами до нашей эры.

На месте строительства жилого дома в Великом Новгороде обнаружили клад. В нем было около 1900 предметов, включая монету X века.

Археология Китай

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