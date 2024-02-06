Прибывшего в США без паспорта россиянина депортируют и оштрафуют

Россиянина Сергея Очигаву - кандидата наук в области экономики и маркетинга, который прибыл в Соединенные Штаты без паспорта, - заставят заплатить штраф авиакомпании в 2174 доллара и депортируют. Об этом написало издание Los Angeles Times , сославшись на прокуратуру.

Помимо этого, американский суд приговорил 46-летнего Очигаву к 93 дням лишения свободы, однако этот срок он уже отбыл в ожидании решения по делу. До депортации его возьмет под стражу иммиграционная служба. Зачем россиянин летел в Лос-Анджелес без документов - по-прежнему неизвестно.

Обвинение просило для мужчины полгода ареста из-за того, что он «не раскаялся», защита же настаивала на назначении срока, равного отбытому в заключении до приговора. Отмечалось, что Очигава пережил «личные трагедии» и в прошлом не имел проблем с законом.

Администрация аэропорта Лос-Анджелеса задержала Сергея Очигаву еще в начале ноября. Мужчина не смог предъявить ни загранпаспорт, ни визу, и сообщил, что не помнит , как попал в самолет и проходил проверки в датском аэропорту.