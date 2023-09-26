Прибытие на Украину первой группы танков Abrams подтвердили в США

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Как отметил Кирби, это первая партия танков Abrams. По его словам, в ближайшие недели на Украину прибудут новые машины.

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», - сказал он.

О том, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в субботу, 23 сентября, ранее сообщила газета The New York Times. По ее данным, киевский режим в ближайшие месяцы должен получить новую партию этих машин. Точное количество танков пока неизвестно.

Через некоторое время после этих сообщений, прибытие американских танков Abrams на Украину подтвердил президент республики Владимир Зеленский. Украинский лидер также выразил благодарность союзникам страны «за выполнение договоренностей».

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