Прибалтика призвала вместо введения пошлин полностью запретить зерно из России

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Страны Балтии, Польша и Чехия призвали не ограничиваться введением пошлины, а полностью прекратить закупки зерновых культур в России. Только в 2023 году страны Евросоюза импортировали 1,53 миллиона тонн этой продукции, потратив 437,5 миллиона евро.

«В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС», - сообщила пресс-служба литовского Минсельхоза.

Обращение стран приняли. Их предложение обсудят на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.

Новая пошлина на ввоз зерна из России и Белоруссии в страны Евросоюза составит 95 евро за тонну. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов объяснил решение ввести ее стремлением властей поддержать собственных фермеров.